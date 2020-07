De vuelta al ruedo: retoman los talleres en el Molino Fénix

Después de varios meses de espera y días de preparativos, el complejo Molino Fénix, la Casa de la Música y el SUM del Eva Perón vuelven a recibir a los grandes y chicos que anualmente asisten a los talleres recreativos y deportivos. Y es que de acuerdo a lo que estableció el Comité de Crisis provincial, las instituciones ya están habilitadas para abrir sus puertas, tomando ciertos recaudos.



Joaquín Beltrán, administrador del complejo cultural, señaló que "gracias al estatus sanitario en el que se encuentra San Luis" pudieron reactivar el cronograma que estaba pautado antes de que iniciara la cuarentena obligatoria. Aun así señaló que si bien arrancan hoy, la apertura será de manera progresiva. "Son más de cuarenta talleres, pero no todos comenzarán al mismo tiempo", dijo. En ese sentido mencionó que el listado de horarios estará publicado hoy a primera hora en las páginas de Facebook de los tres espacios.



En cuanto a la modalidad de las clases, el funcionario comentó que tuvieron que modificar algunos requerimientos porque la mayoría precisa un contacto físico más estrecho del que está permitido, sobre todo los que están relacionados a la actividad

física. "También tuvimos que preparar los espacios para que las personas que asistan puedan estar separadas por un metro de distancia", agregó.



En otros casos será necesario que los chicos o adultos tengan que llevar sus propios instrumentos o herramientas. Especialmente en las clases que dicta Casa de la Música. Beltrán indicó que, por ejemplo, quienes practican piano, utilizarán los que están en el edificio. Mientras que quienes están aprendiendo a tocar la guitarra, deberán llevar las suyas. Asimismo, recalcó que cada propuesta contará con un protocolo particular, y que los y las talleristas se encargarán de presentarlo ante los alumnos y alumnas.



En los ingresos de los establecimientos habrá puestos sanitizantes en los que colocarán alcohol en gel, guantes y barbijos descartables, y un cuaderno en el que tendrán que registrar todos sus datos. Este último paso es clave para mantener el estatus sanitario ya que, en caso de presentarse un caso positivo de coronavirus, será más fácil dar con la trazabilidad.



"Aquí vamos a tener todo lo necesario para cuidarnos. De todas maneras le recordamos a la gente que el uso de barbijo es obligatorio, por lo que deben traer los suyos, así como su propio kit de higiene", recomendó.



Beltrán también indicó que hoy tendrán más precisión de cuántas personas asistirán, pero dijo que en general notaron mucho entusiasmo por el regreso de las clases presenciales. De todas maneras aclaró: "Hay quienes ya nos han comunicado que por una cuestión de seguridad, y porque son grupos de riesgo, van a seguir con la modalidad virtual. Es por eso que decidimos que los talleres que subimos a las redes sociales se van a mantener. De hecho, ya tenemos varias clases que iremos compartiendo durante el transcurso de la semana", sostuvo.



En caso de que la convocatoria supere las expectativas, analizarán sumar horarios para poder respetar las medidas de distanciamiento social.



Por otro lado, el funcionario mencionó que habilitaron las visitas al Museo de José María Gatica. "No hace falta sacar turno con anticipación, sino que cuando los vecinos o turistas interesados quieran pasar podrán hacerlo. Los recorridos consisten en conocer la casa original donde vivió el 'Mono'. Estructuralmente está todo igual, las habitaciones, la cocina, el sanitario. Además hace poco se hizo la reinauguración del lugar, quedó muy prolijo", destacó. El museo permanecerá abierto de lunes a viernes de 10 a 13. Solo podrán ingresar de a cuatro personas por visita.



A su vez agregó que el estudio de la Casa de la Música retomará las grabaciones. De esa forma, el complejo quedará activo casi al cien por ciento.

Molino:

Zumba, tango, break dance, funcional, manualidades y reciclado, ritmo kids, bachata, body combat, slakline, samba brasilera y funky.

SUM Eva Perón:

Localizado, tejido, clases de apoyo, boxeo, hip hop, guitarra, alfabetización para adultos, futsal infantil, adolescente y femenino, zumba, reggaeton, árabe, hockey, patinaje, costura, adultos recreativos, belleza de manos, talleres lúdicos, básquet.

Casa de la Música:

Guitarra, piano, canto (nivel 2, 3 y para niños), coro, percusión, composición de canciones.