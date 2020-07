Alarma en La Pampa: por brote en Catriló se cuadriplicó el total de casos de coronavirus

Tras varias semanas sin contagios de coronavirus y de sumar apenas 8 casos positivos, La Pampa cuadriplicó el domingo su cantidad de infecciones al registrarse un brote en la localidad de Catriló, donde 25 personas dieron positivo en las últimas 48 horas. 15 de los casos se produjeron el viernes y 10 el sábado, según confirmaron fuentes de la provincia.

Este domingo, Catriló tiene 30 casos de coronavirus y en la provincia hay 40 en total, de los cuales 32 tienen relación con el brote en Catriló.

El Gobierno pampeano informó que el domingo en las últimas horas se detectaron otros 7 casos de coronavirus: cinco en la localidad de Catriló -con lo que el pueblo suma 30-, otro en Macachín y el restante en General Acha.

La edad promedio de los contagiados -uno de ellos es un médico- es de 33 años y permanecían internados en salas intermedias, mientras que sólo uno de ellos requería atención respiratoria.

Las autoridades determinaron que Catriló vuelve a la Fase 1 de la Cuarentena Obligatoria, con fuertes restricciones, mientras que fueron aisladas varias personas de localidades vecinas, que pasaron por sus calles.

El Comité de Crisis de La Pampa decidió suspender en todo el territorio los encuentros sociales y familiares, que estaban permitidos hasta un máximo de 10 personas, y suspender la atención al público en los salones de locales gastronómicos (solo trabajan por entrega a domicilio o retiro en el local) y todas las actividades que concentren personas.

El ministro de Salud pampeano, Rubén Kohan, dijo que "no hay dudas" de que el origen del brote es el contacto con un camionero oriundo de la vecina localidad bonaerense de Carlos Pellegrini.

"Se incendió Pellegrini y es lógico que Catriló se llene de humo. Ahora hay una gran recopilación de datos. Si usted no me cuenta con quién se relacionó mientras desarrolló sus síntomas, no puedo hacer un control", expresó en sus declaraciones Kohan, en el que aludió a la circulación comunitaria del coronavirus que ya existía en esa población bonaerense.

Desde el Gobierno Provincial recomendaron extremar las medidas preventivas:

- Mantener el distanciamiento social de 2 metros

- Higienizarse frecuentemente las manos (agua y jabón o alcohol en gel)

- Usar tapabocas cada vez que salga de la casa

- No compartir mate ni otros utensilios

- Saludarse evitando el contacto físico

- Toser y estornudar con el pliegue del codo

- Usar pañuelos descartables

En el comunicado de prensa pidieron que quien presente síntomas compatibles con la enfermedad, como dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, alteración del gusto o del olfato, llame al médico de cabecera ó centro de salud de referencia para coordinar la atención. “Frente a estos síntomas, aunque sean leves, no concurrir a su trabajo y evitar contacto con otras personas”, concluyó el anuncio.

