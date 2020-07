Empiezan las vacaciones y docentes evaluaron su experiencia

Llegaron las ansiadas vacaciones de invierno para los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, tras una primera mitad de año de ciclo lectivo atípica por la pandemia que azota al mundo. Las aulas y pasillos de las escuelas estuvieron silenciosos y vacíos, los patios no tuvieron a estudiantes jugando en los recreos. Los docentes, alumnos y padres debieron aprender a utilizar algunos programas tecnológicos para poder continuar con las actividades y los profesores aseguran que “la adaptación fue un proceso difícil”.

La comunidad educativa no fue ajena a los cambios que produjo la COVID-19: la suspensión del dictado de clases presenciales fue una de las primeras medidas tomadas por el gobierno nacional y apoyada por el provincial. Cuando el Presidente hizo el anuncio, el 15 de marzo, algunos chicos festejaron porque pensaban que las vacaciones habían vuelto, pero no sucedió así ya que las autoridades gubernamentales buscaron la forma de poder continuar con el ciclo lectivo e implementaron las tareas online.

Los pizarrones y tizas se convirtieron en el monitor de una computadora o la pantalla de alguna tablet o celular, el dictado teórico pudo hacerse desde el living de cada casa y las “tareas para el hogar” se convirtieron en “tareas en el hogar”.

“Para todos fue un gran cambio. Si uno le dedicaba cinco o seis horas a preparar la clase, con esta metodología podría decir que fue el doble de tiempo, sobre todo fueron muchas horas frente a la computadora para aprender a utilizar los programas y las plataformas”, contó Adriana Videla, maestra del jardín “Rayitos de Sol”, de la escuela Nº 148 "Provincia de Chubut".

Algunos profes tenían conocimiento en informática, mientras que a otros les costó un poco más poder incorporar la tecnología para enseñar. “En nuestro caso, el personal tenía los recursos como para llevar adelante las actividades. Estas tareas, en un principio, fueron estresantes porque algunas personas tiene facilidad para aprender y otras no, fue un proceso de aprendizaje para todos. Nosotros desde la escuela lo que siempre hicimos fue tener llegada a los chicos, no solo con trabajos escolares, sino ofreciéndoles momentos de distracción y esparcimiento. Siempre pensamos en actividades recreativas como para distender el clima familiar, porque sabemos que para muchos no ha sido fácil el aislamiento”, contó Liliana Arias, directora de las escuela especial Nº 6 “Doctora María Montessori”.

Cada colegio pasó estos meses con realidades diferentes. “Ninguno de los docentes estábamos preparados para esta pandemia, en un principio pensamos que iba a ser como la gripe A, que tuvimos quince días sin clases, pero no fue así. Entonces, todos trabajaron con WhatsApp los primeros días, hasta que el Gobierno nos habilitó Classroom. Luego aparecieron las capacitaciones para poder trabajar con estas plataformas y todas las herramientas que ofrece Google, incluso el Drive, donde subíamos las tareas de cada año, pero ya después solo nos regimos por el programa solicitado. El 80% de los alumnos de nivel primario usa Clasroom, el 12% WhatsApp o llamadas telefónicas, y al resto —que no tenía conectividad— le entregamos los cuadernillos impresos. En el nivel secundario, los porcentajes son menores porque los alumnos son más independientes y notamos que no hay tanta presencia de los padres”, agregó Judith Aguilar, directora de la escuela Nº 31 “Mariano Moreno”.

En cambio, en la escuela generativa “Alberdi”, a la transformación de presencial a virtual no la sufrieron tanto. “Nosotros ya habíamos tenido una capacitación de parte del Ministerio de Educación el año pasado, entonces no nos costó tanto adaptarnos. A las herramientas de Google ya las dominábamos y ya estábamos trabajando, sobre todo con los más grandes. De todos modos, esta situación de la pandemia ha complicado todo; los estudiantes en un principio respondían a las actividades y a las clases, pero ha pasado tanto tiempo que produjo un desgano y desgaste, y cuesta que el 100% de los alumnos cumpla”, reveló la directora Cecilia Carrari.