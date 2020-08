San Martín y sus pasos por San Luis

La conmemoración del 170º aniversario de la muerte del General José de San Martín, que se recuerda mañana, es una buena oportunidad para entender por qué el pueblo puntano mantuvo una adhesión inmediata a sus ideales de libertad para los pueblos de América. Una forma de acercarse a esa relación es contar sus pasos por aquel San Luis, una aldea tranquila de unos mil habitantes, pero que además era el paso obligado para cruzar del puerto de Santiago de Chile hasta el de Buenos Aires.

Si bien el historiador Víctor Saá en su libro “San Luis en la gesta Sanmartiniana” se lamenta por “la falta de referencias documentales en el Archivo Histórico Provincial sobre la presencia del 'Libertador' en tierras sanluiseñas”; otro notable investigador de la historia puntana, como lo fue el profesor Hugo Fourcade, en su “Lecciones de Historia de San Luis”, aclara que “se detiene en San Luis, vive unos días entre nosotros y toma aquí decisiones importantes; algunas de ellas probadas documentalmente y otras sostenidas por una respetable aunque incierta tradición”.

El primer paso, en 1814

Según el historiador Juan W. Gez, el primer contacto de San Martín con esta provincia sucedió durante los primeros días de septiembre de 1814, cuando iba en viaje a Mendoza para ocupar su cargo de gobernador de Cuyo. Allí se entrevistó con quien ejercía la gobernación de San Luis, Vicente Dupuy, y Juan Martín de Pueyrredón en el solar conocido como La Aguada; que hoy toma el nombre de quien fuera Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata entre 1816 y 1819.

En esa modesta propiedad que el militar porteño adquirió a fines de 1812, cuando llegó desde Buenos Aires confinado a estas tierras luego de la revolución del 8 de octubre de ese mismo año, se juntaron los tres hombres y "El Libertador" les contó el plan que tenía de cruzar a Chile y luego al Alto Perú para extender la revolución a toda América.

Dos veces en 1819

Una de sus visitas más reconocidas fue durante el comienzo del año 1819, luego de la revuelta que protagonizaron los prisioneros realistas que el propio general había enviado, luego de las batallas de Chacabuco y Maipú en territorio chileno. El 8 de febrero de ese año sucedió esa trágica conjura de los confinados. Según Urbano J. Núñez, don José llegó a la ciudad el 2 de marzo de 1819 porque se enteró de todo lo sucedido en aquel inesperado y sangriento episodio por la carta que le envió el gobernador de Cuyo, Toribio de Luzuriaga. Sin embargo, Fourcade cree que llegó antes. Se basa en un expediente que presenta el Cabildo de la ciudad, donde hay una rendición de los fondos gastados por esa institución. El capitán de primer voto, José Justo Gatica, informó que debió abonar 97 pesos y 7 reales para cubrir el hospedaje, los víveres y los servicios de atención del General San Martín a partir de su llegada, que según ese documento se produjo el 20 de febrero de 1819.

También Urbano J. Núñez relata que en marzo el propio San Martín acompaña a su esposa, Remedios de Escalada, y a su hija, Merceditas, hasta el río Quinto porque ambas venían de Mendoza de paso para Buenos Aires. Durante su corta estadía, ambas se alojaron en la casa de Esteban Adaro (ubicada en la esquina de las actuales calles Ayacucho y General Paz). Otro dato importante es que ese fue el último momento en que "El Libertador" vio a su esposa, ya que poco tiempo después falleció (agosto de 1823).

Sobre esa despedida, Bartolomé Mitre narró que el General "dispuso que su esposa regrese a Buenos Aires, no obstante la inseguridad de los caminos interceptados por las montoneras, la acompañó hasta el río Quinto, donde le dio el eterno adiós, pues ya no volverían a verse más en el mundo. San Martín ya no tenía más esposa que América: se preparaba a renunciar a su patria y empezaba a renunciar a la familia".

Núñez menciona, sobre este hecho, que un joven Juan Pascual Pringles, con 24 años, es elegido por el propio gobernador Dupuy para acompañar como escolta el carruaje de la esposa y la hija, hasta Buenos Aires. Otro historiador puntano, Celedonio Galván Moreno, escribió en su libro “Cronología de San Martín” que el propio Manuel Belgrano le escribió al General del Ejército de los Andes para informarle que había recibido a las viajeras en Rosario (Santa Fe) y que continuaron viaje hacia Buenos Aires sin mayores novedades.

La tercera visita

Luego, entre finales de septiembre y principios de octubre, "El Libertador" volvió a San Luis para alojarse a raíz de tener una fuerte indisposición de salud debido a sus múltiples enfermedades. Se hospedó en la casa de la familia Osorio (donde hoy está ubicada la Iglesia Catedral), que era el lugar de residencia del gobernador Vicente Dupuy. Por una carta que el jefe del tercer escuadrón de Granaderos a Caballo, Nicasio Ramallo, le envía al coronel José Matías Zapiola se confirma que ese militar llegó a San Luis el 16 de septiembre al mando de 100 hombres para reclutar a 350 voluntarios que se ofrecieron a integrar ese regimiento en el campamento de Las Chacras. Allí menciona que el General San Martín estaba reponiéndose de sus dolencias en la casa del gobernador Dupuy. Lo que confirma que llegó a estas tierras antes del 16 de septiembre de 1819 y que se quedó por lo menos hasta el 4 de octubre; cuando le escribe al gobernador intendente Luzuriaga, a cargo de la gobernación de Cuyo, y parte hacia Buenos Aires.

Durante esas cuatro semanas que "El Padre de la Patria", como lo menciona una nota del Cabildo puntano, estuvo convaleciente, algunos autores basados en dichos y relatos de antiguos pobladores dieron por cierto que él mismo estuvo en el campamento de Las Chacras dando instrucción a los hombres puntanos que se alistaron en su regimiento. Lo cierto es que hasta hoy ningún historiador pudo aportar un documento fehaciente de que el General haya estado en ese lugar.