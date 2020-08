Piden que llamen a indagatoria a un médico por mala praxis

A principios de año, Verónica Rosales se ilusionó con algo que espera desde hace casi cinco años. La fiscal Verónica Alonso Ernst había pedido el llamado a indagatoria de Carlos Gatica, el neonatólogo a quien la mujer pidió que investiguen por la atención que le dio a Rosario Guadalupe, su nena recién nacida, que murió cuatro días después de haber venido al mundo. Pero ese primer gran paso que creyó haber dado en la Justicia junto a su abogada Mónica Limina, todavía no se concreta y lo que es peor, dice Rosales, es que el médico aún trabaja en la Clínica del Niño de Villa Mercedes. Por eso solicita que la jueza Mirta Ucelay cumpla cuanto antes con el llamado a indagatoria del especialista.

Rosales denunció a Gatica y al centro médico privado en mayo de 2015. La causa contra el neonatólogo está radicada en el Juzgado de Instrucción Penal 3 y la de la Clínica, en el Juzgado Civil 3. Al hombre lo denunció por mala praxis y abandono de persona y al centro, por daños y perjuicios.

A lo largo de estos años, Limina ha presentado varias pruebas para respaldar esas acusaciones. "Tenemos el testimonio del doctor Walter Rudi, que atendió a la criatura cuando la derivaron al Policlínico e intentó salvarle la vida y el de personas conocidas que vieron cómo fue atendida en la Clínica", refirió la letrada.

Señaló que presentaron un informe elaborado por una médica del Poder Judicial, en el que explicaba cómo debe actuar un profesional en el caso de una hipertensión pulmonar, que fue lo que se cobró la vida de Rosario. Pero según la abogada, eso no fue lo que hicieron Gatica y su equipo. "También tenemos un informe del Ministerio de Salud, en el que indican que la Clínica no tenía Terapia Intensiva cuando en la publicidad ellos siempre decían que tenían", comentó Limina.

A criterio de la fiscal de instrucción, hay elementos suficientes para solicitar el llamado a indagatoria del médico por mala praxis, y así lo hizo, en enero. Pero al poco tiempo todo quedó trunco.

"La jueza puso en reserva la causa, pero eso solo se hace cuando no hay ningún medio de prueba", dijo la abogada. Fue ahí cuando planteó un recurso revocatorio y una apelación.

Un tribunal hizo lugar

En julio, la Cámara Penal de turno se expidió sobre la apelación. "El tribunal dejó sin efecto la reserva y solicitó que se haga la indagatoria", agregó.

Pero Ucelay todavía no fijó fecha para el llamado a indagatoria. "Es lo único que quiero, que lo investiguen y que lo condenen, no solo por lo que pasó con mi hija, sino por todos los niños que quedaron mal por su culpa", expresó Rosales. Contó que no dejan de contactarse con ella personas que le aseguran que sus hijos, que han sido atendidos por Gatica, han quedado ciegos, con parálisis cerebral o retraso madurativo.

Rosario nació el 12 de mayo de 2015 en la Clínica del Niño. "Como no largaba el llanto, me dijeron que la iban a poner unas horitas en Neo, hasta que se normalizara lo de la respiración, pero que me quedara tranquila porque ella estaba bien", recordó.

"Me decían que le iban a poner oxígeno, pero que no tenía nada. Así me tuvieron tres días", narró. Al tercer día, Gatica le dijo que debían trasladar a la criatura al Policlínico porque su obra social ya no le cubría la atención, algo que, según la mujer, no era verdad, porque estaba cubierta su internación y la de su beba. Con esa excusa la llevaron al Policlínico en una ambulancia sin Terapia Intensiva, en una incubadora, vestida solo con un pañal, entubada y despierta.

"Cuando Gatica llegó al Hospital entregó la nena y dijo 'bueno, listo' y se fue", aseveró Verónica. "Lo único que le dio a los médicos del Policlínico fue un papel del tamaño de una servilleta, que no decía nada, ni qué tenía mi hija, ni qué le dieron, nada", denunció.

Luego de que su equipo revisara a la chiquita, el doctor Rudi le informó a Rosales que su hija no estaba bien, como le habían dicho. Al contrario, ella estaba muy grave y para colmo, las condiciones en las que habían hecho el traslado desde el centro médico habían empeorado su cuadro.

"El doctor Rudi y su equipo hicieron todo para salvarle la vida, pero mi nena ya estaba muy grave cuando llegó. Las primeras horas, que eran vitales, se perdieron cuando estuvo en la Clínica", dijo. Al día siguiente, a las tres de la tarde, el corazón de Rosario dejó de latir, su cuerpo ya no tenía fuerzas para respirar.