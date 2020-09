El lado oscuro: carisma y seducción de los acosadores en línea

Los groomers son expertos en manipulación y arman un guion que desarrollan fríamente para ganarse la confianza de los niños y las niñas, para luego extorsionarlos y conseguir lo que ellos quieren. Pero hay ciertas características que pueden aparecer durante el proceso, a las que los adultos deben estar atentos.

La psicóloga Miriam Buttino comentó que cuando hay sufrimiento emocional los chicos tienen repentinos cambios de humor y se los ve preocupados, ya que se produce un bloqueo. “Están siendo manipulados con el temor, culpa, vergüenza y toda esa situación afecta a su autoestima”, dijo.

Estos no son captados de un momento para otro, sino que el acosador lo planifica estratégicamente. Primero lo hace sentir especial y utiliza frases como “nosotros dos tenemos mucho en común, nos entendemos más que los demás, sos inteligente, no te podría engañar porque me importa conservar tu amistad”. Siempre utiliza términos seductores e implementa el vocabulario de acuerdo a la edad del menor, ya que se camufla para presentarse como su par. Lo que quiere es crear intimidad. Una vez que lo tiene ubicado en ese lugar, comienzan los pedidos con presiones.

Buttino destacó que cuando se resisten a hacerlo comienzan las amenazas y pasan a una etapa más agresiva, pero no lo suficiente como para asustarlo, ya que no quiere que el niño lo rechace o se sienta incómodo como para interrumpir la comunicación que logró entablar, sino más bien lo hace como un juego. “Si vos me pasás una foto, yo te muestro una mía, y así miden el progreso, para detectar cuán seguro es el chico”, mencionó.

Luego le pregunta si sabe conservar secretos para resguardarse y que no los comparta con nadie. Se muestra amigable para transformarse en alguien que el niño quiera conservar, pero no obedecer. Porque allí el chico lo puede rechazar. Se vuelve alguien a quien quiere complacer por el afecto que desarrollaron. Otra táctica que usa el groomer es hacerlo enojar para ver cómo reacciona y luego consolarlo; de esta manera sabe si lo puede controlar.

En una etapa más avanzada, el acosador le hace creer que su día cambia al hablar con él, que antes no era feliz y ahora sí, lo envuelve para lograr una condición afectiva mucho más cercana y para que no tenga barreras de defensa, al punto de que si se siente incómodo sea más fuerte el deseo de conservar su amistad. También le hará creer que es sumamente inteligente como para dejarse engañar y que si los demás le dicen algo es porque verdaderamente están celosos del vínculo que ellos tienen.

Una vez que establece todo el circuito, presiona de nuevo y lo hace sentir que ya no puede escapar de la situación. El pequeño tratará de no hacerlo enojar por miedo a que pueda usar las imágenes que le mandó. El adulto lo amenazará con publicarlas y lo hará sentir avergonzado, ya que su familia y amigos lo rechazarán. “Lo acorrala psicológicamente. Hasta que el chico no lo puede manejar más y recurre a sus padres”, precisó la especialista, quien recomendó no cuestionarlo, ya que sentirá que todo lo que le anticipó su acosador, como por ejemplo que nadie le creerá, se puede cumplir. “Hay que transmitirles confianza, apoyarlos y tener paciencia para que ellos cuenten en la medida que puedan. Si es necesario, consultar con un psicólogo”, concluyó.

El diálogo, la mejor herramienta para prevenir

Una de las aplicaciones para lograr que los pequeños no lleguen a visualizar en las pantallas contenidos no aptos para ellos es Family Link, que es de Google, y sirve para que los padres puedan vigilar de forma remota el dispositivo de sus hijos.

Sobre este tema, el especialista en tecnología Facundo Rodríguez Ianello precisó que no confía en estas aplicaciones, ya que no solo los padres tienen acceso a los datos del celular, sino también los propios creadores. “Es un poco invasivo. La mejor manera de prevenirlo es hablarlo cuando tienen la edad suficiente para entender. Cuando son más chicos, interiorizarse y advertirles que vamos a controlar lo que hacen”, precisó.

Con respecto a las redes sociales, expresó que todas tienen una edad mínima para utilizarlas. “Muchos adultos permiten que ellos cambien la fecha de nacimiento para que se hagan una cuenta, pero deben saber a los riesgos que los exponen”, finalizó.