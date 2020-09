Proponen sumar la enseñanza financiera a la Ley de Educación

Como una manera de formar ciudadanos más responsables respecto a sus economías, la senadora nacional por San Luis, Eugenia Catalfamo, propuso dentro de la Comisión de Educación, de la cual forma parte, sumar a la currícula escolar la alfabetización financiera y bancaria. El proyecto busca desarrollar la capacidad de entender el significado del dinero, el gasto, el ahorro y la administración, como contenidos "de alto valor social, económico y cultural". Señaló que la materia sería incorporada en los tres primeros niveles educativos: inicial, primario y secundario.

"Dentro de la comisión, analizando respecto de la educación de los jóvenes y adolescentes en las escuelas, pensamos en la posibilidad de incorporar esta alfabetización financiera o bancaria, es decir, que se les pueda otorgar a los chicos conocimientos sobre este tema. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el ahorro, cuáles son las mejores prácticas, cómo crear una cuenta bancaria. Esto creemos que debe dictarse desde el nivel inicial, porque es algo que se va cultivando año tras año", detalló Catalfamo.

El proyecto pide incorporar cuatro incisos en cuatro artículos diferentes de la ley nacional de Educación. Así buscan que los jóvenes aprendan a "desarrollar capacidades, considerando las diferentes experiencias educativas, que tiendan al conocimiento sobre el significado del dinero, el gasto, el ahorro y la administración de este, como contenido de alto valor social, económico y cultural” y a generar las capacidades específicas para "comprender la trascendencia y funcionamiento de las herramientas financieras y bancarias, que permitan a los y las estudiantes tener una correcta asignación y administración de los recursos económicos a lo largo de la vida”.

Dicen que el objetivo es que se desarrollen habilidades para tomar decisiones económicas.

"Este proyecto surge a partir de una necesidad respecto de la educación financiera, ya que en la última encuesta que realizó el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Argentina ocupa el puesto 37 de los 39 países evaluados sobre la materia. Eso nos coloca en un lugar bastante rezagado de lo que sería lo óptimo, y en ese sentido buscamos incorporar estos conceptos en todas las instituciones educativas, como una forma también de apostar al país", expresó la senadora.

Además el proyecto se fundamenta en que "la educación financiera establece las bases mínimas para muchas de las decisiones importantes que enfrenta toda la ciudadanía durante su vida, ya sea evaluando un contrato de trabajo, comprando su primer hogar o más tarde, administrando los ahorros de su jubilación. Es decir que facilita el desarrollo de habilidades para tomar decisiones informadas en el contexto económico de la vida cotidiana".

"A través de esta iniciativa buscamos crear una conciencia común respecto de la situación monetaria o económica que atraviesa una familia o vive una persona en particular, pero para eso hay que tener conocimientos. Por ahí si tenés un ingreso y utilizás una tarjeta de crédito, saber que si no pagás el total te cobran intereses por lo que no saldaste. Son temas que están buenos para poder incluirlos a medida que uno va creciendo y que va teniendo mayor responsabilidad. Son cosas con las que nos topamos todos los días", indicó.

El proyecto todavía está en la comisión a la espera de ser analizado en la Cámara de Senadores.