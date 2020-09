En la provincia hay 1.922 personas anotadas para dar médula ósea

Hoy, el tercer sábado de septiembre, se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y Sangre del Cordón Umbilical. En San Luis, año tras año la cantidad de voluntarios crece, actualmente hay 1.922 puntanos anotados en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), las cuales se utilizan para los pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea. A su vez, la Maternidad Provincial “Doctora Teresita Baigorria” es uno de los 15 centros de salud del país donde se puede dar sangre del cordón umbilical. Estos dos procedimientos permiten mejorar la calidad de vida y hasta salvar a personas que padecen enfermedades como leucemia, anemia aplástica, linfoma, mieloma, errores metabólicos o déficits inmunológicos.

Desde 2015, la Asociación Mundial de Donantes de Médula (WMDA, por su sigla en inglés) celebra esta fecha en más de 50 países en forma de agradecimiento a las personas que voluntariamente se registran y aportan médula ósea.

A este procedimiento no lo paró la pandemia, en el Banco Central de Sangre de la provincia se puede manifestar la voluntad de ser parte del listado nacional y mundial que ayuda a que más pacientes de diversas enfermedades puedan salir adelante.

Si bien el procedimiento no es masivamente conocido por la co munidad, es muy simple. El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, llamado popularmente de médula ósea, es un procedimiento donde no interviene un bisturí y se puede salvar la vida de otra persona de cualquier parte del mundo.

“Te conectan a una máquina muy parecida a la de los donantes de plasma, estás tres horas más o menos, por esa máquina pasa la sangre, separa la médula y te devuelve el resto. Después, esa médula se criopreserva, es decir que se congela a -40°C y de ahí se lleva al paciente que la necesita”, explicó la médica responsable del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (Cucai) de San Luis, Eugenia García.

Alrededor del mundo hay unos 37.171.478 donantes de médula ósea, según la WMDD. En Argentina, 299.035 y en la provincia hay 1.922 personas registradas, de las cuales el 71% es mujer, indica el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de CPH, dependiente del Incucai.

Los trasplantes de médula ósea tienen una complejidad y es que el paciente y su donante deben ser compatibles. “Solo entre el 20 y el 30% encuentra un familiar compatible de médula ósea, entonces cuando no hay alguien de tu vínculo familiar, se empieza a buscar a nivel mundial”, explicó García.

Hay escasa compatibilidad

El Registro Nacional de Donantes Voluntarios de CPH, creado en 2003, aclara que “para evitar el rechazo, la médula ósea donada debe ser 100% compatible con la del paciente, y eso solo ocurre en una persona entre 40.000”. Es por eso que las organizaciones a nivel nacional y mundial insisten en dejar asentada la voluntad de ser dador.

El Incucai también resalta que no es lo mismo estar registrado para la donación de órganos que para aportar CPH. Son procedimientos distintos.

El registro nacional forma parte del mundial, dado que el donante o el paciente puede estar en cualquier parte del mundo.

“Para la donación de médula hay que tener entre 18 y 55 años, dirigirse al Banco de Sangre y decir que querés ser donante de médula. Te sacan sangre como si fueras a donar y una parte se manda a Buenos Aires, donde se hace un análisis genético y queda registrado. Entonces, si alguien necesita el trasplante y es compatible con vos, te vuelven a llamar y te preguntan nuevamente si querés seguir siendo donante. Si confirmás, el próximo paso es ir a un centro de trasplante de médula y se realiza el procedimiento”, contó la responsable de Cucai San Luis.

Por sangre de cordón umbilical

Otra forma de donar CPH es a través de la sangre del cordón umbilical. “Cuando las embarazadas van a los Centros de Atención Primaria de la Salud se les pregunta si quieren donar la sangre del cordón, posterior al parto. El procedimiento es simple, pero requiere mucha capacitación, porque nace el bebé y después con una contracción más sale la placenta, ese momento se llama alumbramiento. Entre el nacimiento y el alumbramiento, se toma la sangre del cordón”, explicó.

Una vez obtenida la sangre, automáticamente se envía al Hospital Garrahan, donde queda almacenada para quien la necesite. Debido a la pandemia y a la suspensión de vuelos de cabotaje, este procedimiento está suspendido.

García contó que hicieron un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud provincial para que la Maternidad “Teresita Baigorria” fuera habilitada para realizar este procedimiento.

“El convenio es entre el Garrahan y la Maternidad, y solo se puede donar sangre del cordón ahí. Con el ministerio hicimos todos los trámites, son bastante exigentes las medidas del Garrahan porque maneja estándares internacionales. Tuvimos que mandar a tres profesionales a capacitarse a Buenos Aires, volvieron y siguieron aprendiendo, así un año y medio para lograr el convenio. El ministerio ayudó mucho para que los profesionales pudieran ir a formarse”, comentó.

Anteriormente, la sangre del cordón umbilical era considerada un desecho. Ahora se almacena en el Banco Público del Hospital Garrahan, que funciona desde 1996, el cual trabaja en conjunto con el registro nacional y mundial de donantes de CPH.

El hospital porteño aclara que con este método no corren riesgo ni las madres ni los bebés. Según datos de la WMDA, en el mundo hay 799.893 unidades de sangre de cordón donadas.