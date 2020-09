Magalí Morales: solicitan que fijen fecha para una inspección

Con la presunción de que la inspección en la Comisaría de Santa Rosa del Conlara es una medida que puede aportar al esclarecimiento de las circunstancias en las que murió Florencia Magalí Morales, el 5 de abril de este año, los abogados de la familia de mujer le pidieron al juez que instruye el expediente, Jorge Pinto, que fije fecha para la realización de esa medida, que fue suspendida cuando algunas ciudades y localidades de la provincia volvieron a Fase 1, afectando también la actividad en Tribunales. Además, anticiparon que presentarán un escrito para que el magistrado aclare por qué ha considerado no procedente citar a declarar a dos hermanas y un sobrino de Florencia.

Santiago Calderón Salomón, el abogado que representa a familiares de Florencia junto a Federico Putelli, comentó también que días atrás, después del acuerdo del Superior Tribunal de Justicia que indica que paulatinamente se volvería en las circunscripciones judiciales a la atención presencial, reiteraron el pedido para que se realicen las audiencias testimoniales que están pendientes, ya sea de modo personal o de forma remota, a través de la plataforma Cisco Webex.

Explicó que, si bien se ha incorporado material de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones a la seccional, habían pedido al juez que solicitara un registro más amplio en cuanto a la franja horaria. Al respecto, “el juez ordenó que manden las filmaciones, pero no ha habido novedades, por lo que vamos a pedir que se consulte qué pasó, que se intime; no se ha contestado diciendo ‘tenemos, no tenemos’ y demás”, dijo el abogado. “La respuesta del juez a lo de las testimoniales (pendientes), la inspección y las cámaras de seguridad fue ‘oportunamente’ (se verá si se dispone). Es decir, no sabemos si se va a hacer o no. Y al pedido de la declaración de los familiares contestó que no, por improcedente’”, refirió.

Entre los parientes cuya declaración les interesa que se tome, se cuentan la de Alejandra y Celeste Morales, hermanas de Florencia. Esta última tenía contacto prácticamente a diario con ella, según le ha contado a los medios. Se hablaban por teléfono, ya que Celeste vive en Mendoza. Y es quien se hizo cargo tanto de los dos hijos de Florencia como de su nieta, dijo el abogado.

Celeste y un sobrino de Florencia viajaron a Santa Rosa después de recibir la noticia de que ella había muerto mientras estaba detenida, presuntamente por incumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, vieron su cuerpo.

“En el expediente no hay ninguna declaración de familiar que se pueda ratificar o tener en cuenta. Se les entregó el cuerpo, se les manifestó verbalmente cómo fue la situación e inmediatamente les dijeron que tenían que irse porque si no, debían cumplir la cuarentena en la provincia. Eso es lo que manifestó uno de ellos, y se lo comentaron a la prensa”, dijo.

Cuando hicieron el pedido para tomar estos testimonios, propusieron que se hiciera a través de la plataforma Cisco Webex o mediante exhorto, es decir, que sean interrogados en una sede judicial de la vecina provincia, con base en un pliego de preguntas enviado desde San Luis. Pero el juez dijo que era improcedente. “Llama la atención, porque los familiares no han declarado en el sumario, tampoco judicialmente y no los han citado para las entrevistas que se hacen para la autopsia psicológica”, dijo.