Paloma, una "Académica" que quiere dar cátedra en Racing

Paloma Fagiano sigue tirando gambetas. Aguarda ansiosa en San Luis el momento para regresar al ruedo. En Racing la esperan con los brazos abiertos. Es la joyita que tiene la “Academia” y no ven la hora de que salte a la cancha a desparramar talento y frescura. En Avellaneda se habla mucho de la volante ofensiva sanluiseña. Esa nostalgia es recíproca. Racing añora a Paloma. Y Paloma no ve la hora que la pelota comience a rodar nuevamente para poder debutar oficialmente en la Primera División del fútbol femenino de AFA. A los 18 años, sabe que tiene mucho camino por recorrer y un potencial enorme.

“Mi vuelta a Racing y de cada jugadora a su club están determinadas por AFA, cuando ellos crean que sea conveniente regresar a los entrenamientos. La fecha que se puso fue el 10 de septiembre y dicen que está sujeta a cambios, pero esperemos que comience pronto. Se está haciendo larga esta espera”, expresó.

Paloma no se relajó nunca. En estos cinco meses de pandemia no dejó de entrenar. Siguió y sigue al pie de la letra la rutina que le mandaron los profesores de Racing y de la Selección Argentina. “Las planificaciones que recibí de los profes me ayudaron mucho. También pude conseguir material para entrenar en mi casa. Ahora, por suerte, hace un mes que entreno tres veces a la semana con mis compañeras de GEPU. Los otros días lo hago en casa, pero ese fue un cambio para bien, ya que estoy acostumbrada a trabajar en grupo. Tantos meses sola se estaba complicando, costaba encontrar motivación”.

La cuarentena tuvo cosas positivas para Paloma, ya que este tiempo en casa le permitió seguir con su carrera universitaria (Psicología). Y en el aspecto negativo siente que perdió capacidad aeróbica, que es lo que más le está costando, pero afirmó que pudo aumentar masa muscular.

Lleva de la mejor manera la ansiedad. La pandemia todavía está golpeando fuerte y en Buenos Aires está el foco de contagio. Hay que ir despacio y respetando los protocolos sanitarios. “Tengo ganas de volver, de jugar, de entrenar con mis compañeras. No veo la hora de debutar en la Primera División del fútbol femenino. Seguro va a costar. Me imagino una vuelta agradable, con muchas ganas de todas las jugadoras; cada una pasó estos meses sin fútbol de distintas maneras, pero todas coincidimos en lo mismo, en que se extraña compartir entrenamientos grupales”, dijo.

Paloma Fagiano se inició en GEPU y quiere dejar su huella en Racing. Fotos: AFA.

Se entusiasma con este éxodo de jugadoras al exterior. El fútbol femenino está creciendo. Desde Europa vienen a buscar jóvenes valores a la Argentina. “El traspaso de jugadoras al exterior me entusiasma muchísimo. Saber que compartí cancha y entrenamientos con esas jugadoras que están jugando en España (como Milagros Menéndez y Adriana Sachs) o en Italia (Dalila Ippolito) me pone feliz, porque allá el fútbol femenino tiene otra importancia, otra estructura, está mucho más aceptado culturalmente, es otra vida. Estoy feliz por el crecimiento personal de ellas y por el crecimiento colectivo que le pueden aportar a la Selección. Es un paso grandísimo el que dieron”.

Le gustaría seguir su carrera en el exterior, pero sabe que primero tiene que afianzarse en Racing. Necesita minutos en Argentina. Foguearse. Ganar experiencia. Tener más roce. “Estaría buenísimo seguir mi carrera en el exterior. Es otro tipo de importancia que le dan a la disciplina. Pero siento que primero tengo que abrir mis pasos acá en Argentina, ver cómo me va, afianzarme en Racing y en la Selección, ir paso a paso; siento que de poco los voy dando. Prefiero ir cumpliendo las metas a corto plazo y si se da la chance de emigrar, estaré dispuesta a hacerlo”, afirmó.

Está muy segura de lo que quiere. Nunca desvía la vista del horizonte. Tiene todo para triunfar. Hoy la disfruta Racing, pero sus gambetas y su talento, a la corta o a la larga, tienen destino europeo.