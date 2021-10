Comenzaron a instalar muelles flotantes en los diques provinciales

San Luis Agua comenzó a colocar muelles flotantes en los distintos espejos de agua de la provincia, que permitirán que los visitantes cuenten con nuevas áreas de esparcimiento. Hasta la fecha instalaron tres en el Cruz de Piedra, dos en Potrero de los Funes y dos en el de Saladillo. Está previsto que en los próximos días coloquen en los diques San Felipe, Las Palmeras y La Florida.

La empresa estatal se encarga de administrar el agua cruda de la provincia, los sistemas que la almacenan y distribuyen y también los perilagos de los diques, que son espacios muy concurridos por las familias, que los utilizan como zonas de recreación.

El subgerente de Perilagos de San Luis Agua, Luciano Pellegrini, precisó: “Estamos pensando en el esparcimiento de las personas, que podrán disponer de ellos de forma totalmente gratuita. Estos espacios están pensados para una cantidad reducida de personas. Es importante que los visitantes hagan un uso responsable de esta infraestructura, ya que si no son utilizados correctamente pueden suponer un riesgo para ellos”.

La idea surgió cuando comenzó la apertura paulatina de las actividades de pesca hace unos meses, cuando cedió un poco la pandemia, y decidieron incluir muelles individuales para dos personas como máximo.

“Son como burbujas para dos individuos, no como los murallones donde hay pescadores uno al lado del otro. La plataforma es movible, tiene tres metros de largo por dos de ancho y tiene una pasarela de 3 metros de largo por uno de ancho. La idea es que la rampa sea batiente (gira más de 180 grados), se apoya arriba del muelle y tiene una cornamusa (un gancho náutico), y con la lancha de San Luis Agua la enganchamos y la trasladamos a distintos puntos del dique, ya que no es fijo”, detalló.

Los muelles flotantes están construidos con una estructura de hierro con material flotante en el interior, que está recubierto todo de madera para que no se vea su interior. “Es de un leño semiduro colonial y les pedimos a los carpinteros que lo traten con impregnantes de primera calidad para que no se astille y dure muchos años”, describió.

Según el funcionario, en un comienzo la idea era que las plataformas fueran para pescadores. “Cuando los colocamos en el Cruz de Piedra y vimos que la gente los utilizaba para sentarse y tomar mate o a una chica haciendo yoga arriba de una de las estructuras, decidimos sacarle la impronta que fuera solo para pescadores y que puedan utilizarlos los sanluiseños y visitantes como un área de esparcimiento”, destacó.

Banquitos y sombrillas

La empresa del Estado también está poniendo en valor todos los espacios verdes que tiene a su cargo, comenzando por los diques provinciales para que los turistas y la gente de la provincia puedan tener sectores para veranear y pasar el día.

“Estamos haciendo varios trabajos en el dique Cruz de Piedra porque está cerca de la ciudad y la gente puede visitarlo sin hacer mucho gasto, ya que no pagará peaje, no consumirá mucho combustible y no abonará entrada, como puede suceder en otros diques de la provincia”, explicó.

En los distintos espejos de agua seguirán colocando banquitos construidos con hormigón y sombrillas elaboradas de rollizo de eucalipto y paja. “Los montamos en pequeños espacios y por eso armamos distintos miradores. Los tenemos que instalar antes de fin de mes, porque en breve comienza la temporada y queremos que la gente lo pueda disfrutar desde ahora”, destacó.