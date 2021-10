Marchen tres campeones para el módulo genético

Enfocado en mejorar e impulsar a los productores porcinos y ovinos de toda la provincia, el Ministerio de Producción compró animales de buena genética en los remates que se desarrollaron en la 74ª Exposición Agroganadera y Comercial y 18ª Exposición de Granja, organizada por la Sociedad Rural de San Luis. “Decidimos sumar a los planteles del Módulo Genético de Sol Puntano dos reproductores ovinos y dos reproductores porcinos, ambos resultaron premiados”, dijo el jefe del Subprograma Producción y Genética Animal, Juan Manuel Celi Preti, y agregó que serán utilizados para obtener animales destinados a los diferentes planes sanitarios y de reposición de genética para pequeños productores.

Específicamente adquirieron al “Mejor carnero macho raza pampinta”, que pertenecía a la cabaña Wal-Ser, y otro ejemplar ovino que ganó el premio como “Mejor carnero raza dorper white”, de la Cabaña San Joaquín, ambas de Realicó, La Pampa.

“Son razas de triple propósito ya que buscamos que den carne, lana y leche. A ambas las compramos pensando en la obtención de semen para hacer inseminación artificial y transferencia de embriones, ya que son de alta calidad genética y estamos pensando a futuro. Actualmente contamos con los espacios edilicios y vamos en camino de lograrlo, solo nos falta el instrumental y las personas que se van a ocupar del área técnica y de las capacitaciones”, dijo Celi Preti.

Además sumaron al módulo un cerdo macho, padrillo de raza spotted poland que también obtuvo el primer premio, de la cabaña La Buena Fe de Elortondo, Santa Fe; más una cerda híbrida de raza yorkshire que exhibió la cabaña La Severa de Las Higueras, Córdoba.

“En cuanto a los porcinos, compramos el campeón porque tiene buenas características de producción de carne y lo utilizaremos para el grupo de hembras que ya tenemos en Sol Puntano para el mismo objetivo. También elegimos la hembra para hacer su aporte de genética al módulo”, explicó el funcionario, y añadió que las instalaciones del espacio para desarrollar genética ubicado en la colonia agrícola están abiertas de manera permanente para quienes deseen dedicarse a este tipo de producción. “Es importante para nosotros que se acerquen a observar y a consultar sobre lo que necesiten, también pueden ir por las oficinas del Ministerio y siempre los planes van de la mano con el área sanitaria”, indicó.

Celi Preti dijo también que una vez que contactan al equipo del Subprograma Producción y Genética Animal acuerdan una visita a los establecimientos. “Vamos, hacemos el sangrado, hablamos con el productor y analizamos las opciones más adecuadas para ayudarles a solucionar problemas. Por ejemplo, algunos necesitan cambio de reproductores y si lo pueden comprar lo compran, si no les hacemos un recambio”, explicó, e hizo hincapié en que realizan un acompañamiento continuo, ya que “un grupo de profesionales del Ministerio viaja para hacer una vigilancia epidemiológica de brucelosis. Este año realizamos menos debido a la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus, pero no hemos parado de ver productores”.

Celi Preti contó que en la última recorrida por los establecimientos del norte de San Luis, “hicimos un aporte de genética con animales del módulo. Además, les estamos ayudando a conformar asociaciones y a trabajar en cooperativismo”, aseguró, y expresó que la idea es seguir creciendo "en conjunto".

Un módulo demostrativo

“Las instalaciones dentro del predio de Sol Puntano funcionan muy bien. Hicimos mejoras en las instalaciones, pusimos un tanque australiano que tiene una capacidad de 50 mil litros. Este reservorio de agua para los corrales nos permitirá aumentar la cantidad de animales que criamos. Tenemos aproximadamente unas cuarenta cabras de diferentes razas puras y unas catorce cerdas madres y tres padrillos. Todas estas iniciativas están destinadas a desarrollar las políticas que permitan impulsar a los pequeños productores rurales”, afirmó Celi Preti sobre el módulo demostrativo, en el que también tienen animales de descarte.

“Lo fundamental es la apuesta genética porcina, caprina y ovina, nuestros rodeos son chiquitos pero a la vez de gran calidad”, indicó.

Las cabañas que vendieron los animales son Wal-Ser y San Joaquín de La Pampa; La Buena Fe, de Santa Fe; y La Severa, de Córdoba.

El médico veterinario destacó que para la 16ª Fiesta Nacional de la Carreta y los 101 Chivos, que se realizó el 10 de octubre en la localidad de Carpintería, lograron vender una gran cantidad de animales de manera asociativa. “Es algo que antes no se hacía y fomentamos esta actividad porque creemos que se están manejando y responden muy bien”.

“Considero que vamos por el camino correcto, San Luis es una provincia que tiene gran potencial y no está lo suficientemente desarrollada. Hay una decisión política muy clara de apoyo a este sector, que incluye diferentes iniciativas. Estamos muy contentos, claro que lleva tiempo y esfuerzo, pero no es imposible. Hemos obtenido ya muy buenos resultados y se verán muchos más a lo largo del tiempo”, confió Celi Preti.

El proyecto provincial incluye reuniones con los productores, que se dividen en grupos, según la zona en la que tienen emplazados sus establecimientos. Cada encuentro sirve para que planteen sus necesidades y proyectos. “Ya tenemos conformadas dos asociaciones en el norte de la provincia, les ayudamos con la gestión administrativa, la conformación de los cargos y la parte sanitaria. Pueden disponer de un técnico que los asesora y eso lo paga el Gobierno”, indicó.

Además del aporte de genética y de realizar los sangrados, les entregan un botiquín sanitario completo. “Lo fueron armando ellos mismos con los insumos que plantearon que necesitaban, ahora tendrán que ir reponiendo a medida que van usándolo. Tiene antiparasitarios, antibióticos, descartables y vacunas. Esperamos que se manejen de manera cooperativa”, dijo.

El funcionario contó que al principio los productores desconfiaban de las propuestas “porque en muchas ocasiones se han sentido utilizados. Pero cuando empiezan a percibir que lo que hablamos lo vamos cumpliendo, la actitud es otra y reciben cada aporte con mucha alegría, siempre agradecen mucho, sobre todo la entrega de reproductores porque les cuesta mucho conseguir animales. Cuando se los entregamos se ponen felices, además reciben una visita de parte nuestra de manera periódica. Aprecian mucho ese mínimo aporte que podemos hacer”, expresó, y añadió que por esta razón con la compra de los animales en la Sociedad Rural ganaron todos.

“Si queremos incentivar la producción porcina, caprina y ovina en la provincia, la compra de animales en la Sociedad Rural de San Luis también representa una ayuda al sector de granja. Tenemos que estimular la compra. Esto no es una competencia para los productores sino que también van a llegar beneficios para ellos a partir de estas acciones. Con esta acción estimulamos los precios, ya que si no hay oferentes no hay buenos valores. Por lo tanto, el aporte que hizo el Ministerio de Producción fue mucho más que comprar estos animales, fue la participación dentro del remate de granja, lo que le da un impulso a ese sector de la Sociedad Rural de San Luis”, indicó.

Un buen remate de granja

Los remates de la 18ª Exposición de Granja fueron organizados por los integrantes del Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de San Luis. Para la ocasión convocaron a cabañas de La Pampa, Santa Fe y Córdoba, entre otras, teniendo en cuenta que en la actualidad la genética de los animales que compró el Ministerio de Producción no se encuentra en la provincia de San Luis.

“Somos una comisión de jóvenes, algunos relacionados a las actividades del campo o que tienen familias dedicadas a la ruralidad. Pero otros no, participan simplemente porque les gusta la actividad. Además hay quienes estudian veterinaria y otros cursan en la Escuela Agraria. Para la Expo Rural de este año nos tocó organizar el sector de granja, en el que de paso inauguramos el techo del galpón que lleva el nombre de Guillermo Pagano, que fue el presidente de la gestión anterior de la Rural. La propuesta fue variada, tuvimos ovinos, porcinos, sector avícola y cunicultura”, dijo Gonzalo Lucero, el vicepresidente del Ateneo, quien añadió que para formar parte del grupo solo hace falta comunicarse con cualquiera de los 24 integrantes y ponerle ganas al trabajo en conjunto.

El grupo participa en diferentes actividades y organiza otras. “Las puertas están abiertas para quienes aman esta actividad, hacemos cursos, nos capacitamos en todos los temas referidos al campo. Durante la última edición de la Expo también recibimos a los alumnos de diferentes escuelas, preparamos juegos para los más chicos y les dimos chocolate con leche”, contó.

Para formar parte del Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de San Luis hay que contactarse con alguno de sus integrantes o por redes.

Con respecto a la venta de animales, el joven especificó que hacía mucho tiempo que no llevaban cerdos a la Expo debido a que consideran que la producción es muy escasa en la provincia. “Estábamos temerosos, no sabíamos si traer muchos, hasta que lo planteamos en el grupo y todos coincidieron en que teníamos que arriesgarnos. Nos fue genial porque vendimos todos los porcinos”.

Las cabañas de ovinos que participaron fueron Don Manuel, La Severa, El Cacique, La Gama, San Joaquín, Walt-Ser, El Porvenir y La Esperanza; de porcinos asistieron Ne May, Don Valentín, La Severa, La Buena Fe y Los Prados.

La jura de animales de granja estuvo a cargo de Tebi Suárez, del INTA, en ovinos, y Facundo Díaz en porcinos.

“Para la próxima vamos a sumar más cantidad de porcinos para que los pequeños productores puntanos puedan cambiar la genética”, afirmó.

Lucero hizo un pequeño balance sobre el remate y opinó que les fue bastante bien poque vendieron todo. “Muchos de los animales no se comercializaron a los precios que los cabañeros deseaban, pero se vendieron, que es lo importante”.