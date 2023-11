Entregaron insumos y animales a más de mil pequeños productores

Ansiosas por recibir un aporte clave para sus producciones, más de mil familias colmaron el Salón de la Puntanidad en Terrazas del Portezuelo, donde celebraron la entrega de insumos y animales del gobierno provincial para mejorar su calidad de vida.

Fueron momentos emotivos porque se entregaron dos toros Angus y Hereford puros que el Ministerio de Producción compró a cabañas locales, destinados a productores de Quines y de Las Barrancas, para reemplazar sus viejos y enfermos reproductores.

Les siguieron 32 cabras de las razas Boer y Anglo Nubian, y ocho gallineros ensamblables construidos por beneficiarios del Plan de Inclusión con 25 gallinas ponedoras Horpinton.

El gobernador Alberto Rodríguez Saá, junto al ministro Marcelo Amitrano y su equipo de técnicos y funcionarios, otorgó la ayuda estatal, que también incluyó remedios para unas mil colmenas para el control de varroasis, una enfermedad producida por un ácaro que impacta en los rendimientos, como parte del Plan Apícola Provincial; y mil kits hortícolas para familias del Departamento Pueyrredón, con semillas de zanahoria, zapallo, cebolla, tomate, lechuga, remolacha, albahaca y acelga, todas de la temporada primavera-verano, más una bandeja para plantines y sustrato específico.

“Lo que hemos hecho es abrazar al campo, es como muy bueno porque se ven los resultados”, dijo Rodríguez Saá y aclaró: "Es cierto que, cuando el Estado se mete con el campo y le pone el pie en temas importantes como son, por ejemplo, las retenciones y los impuestos nacionales, no nos gusta. Pero en San Luis lo hemos demostrado. Cuando tuvo todas esas luchas, nosotros estuvimos al lado del campo pese a casi romper relaciones con el gobierno nacional. Así que siempre he tenido este concepto, este concepto de entender, de hablar, de coordinar, de llegar y de un Estado que se hace cargo de los problemas y los soluciona”.

Los toros esperaban a sus nuevos dueños cargados en un camión en el estacionamiento, pero las cabras estuvieron adentro del salón hasta llegar a las manos de los pequeños productores beneficiados.

"Estamos seguros de que esa idea que tuvimos al principio, que la economía tiene que estar en función de la producción y la producción en función del ser humano, la tenemos bien presente aquí”, dijo el ministro de Producción Amitrano, quien le aseguró al Gobernador que “nuestro sistema productivo está un poco mejor que ayer y bastante mejor que el año pasado”.

Rutas, electrificación rural y conectividad fueron parte de las reseñas que destacó el Gobernador para recordar el apoyo al sector agropecuario y dejó una especial recomendación a las familias rurales para evitar los incendios forestales.

Para el ministro Amitrano, hoy el sistema productivo provincial "está consolidado y se está expandiendo". Dijo que el sector industrial, según los últimos datos oficiales, está creciendo significativamente, con una inversión que en los últimos nueve meses alcanza los $9 mil millones.

"El empleo industrial está creciendo; a pesar de la pandemia, en los últimos cuatro años en San Luis creció en promedio un 20 por ciento en cada establecimiento. Estábamos cuartos, ahora estamos terceros con el mejor salario industrial promedio, según el Ministerio de Economía de la Nación", realzó el jefe de la cartera.

En otro párrafo de su discurso, Rodríguez Saá remarcó que el "campo puntano" significa más del 50 por ciento de la riqueza de la provincia, como también tienen un número elevado las exportaciones de origen agropecuario.

En tono de despedida, Rodríguez Saá les habló a las familias rurales desde lo personal: "Si en algo los he ofendido y los he molestado, les pido disculpas, no fue nunca mi intención; y si hemos hecho las cosas bien, es por este maravilloso equipo".

En el Salón de la Puntanidad, el gobierno provincial desplegó todas sus políticas para el acompañamiento al pequeño y mediano productor rural. Con las entregas, el Ministerio de Producción mostró los resultados logrados con sus políticas, como el Plan Toro, el Plan Provincial Caprino, el Plan Sanitario Apícola y Mi Módulo Avícola, "con la participación de un Estado social que le tiende su mano a la inclusión, a la igualdad de oportunidades".

