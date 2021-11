Caso Padilla: según el defensor, la pareja de la camioneta no huyó

José Daniel Flores, abogado de Matías Rial (el conductor de la camioneta Volkswagen Touareg que atropelló a Christian Matías Padilla la madrugada del sábado 6 de noviembre entre el kilómetro 3 y 4 de la ruta 1, cerca del ingreso a Merlo), aseguró que él y Paloma Abarzua, su novia, no escaparon del lugar tras el trágico hecho. “Ellos nunca se fueron (de la escena), estuvieron allí como dos horas. Incluso eso ha sido referido por los propios bomberos y el personal de la ambulancia que fue a asistirlos”, aseveró el letrado en comunicación con El Diario.

“Hoy por hoy se toman todas las audiencias pertinentes para la instrucción del sumario, que ya fue elevado al Juzgado. De allí, a mi entender, surge que hubo un accidente de tránsito y que ni siquiera hubo un homicidio culposo. Son hechos impredecibles, que no se pueden evitar. Esto sucedió justo en un lugar muy acucioso, donde cualquier persona podría pasar de largo, porque es la boca de una curva. El lugar es oscuro, lleno de monte y sin banquina. Tampoco está determinado si el chico (en referencia a Padilla) iba por arriba de la acera o no. Precisamente por eso es que la causa se ha caratulado desde un principio como ‘Averiguación muerte en accidente de tránsito’", dijo.

María de los Ángeles Tapia, la abogada que representa a los parientes del joven fallecido, le informó a este medio días atrás que Padilla iba a pie por el costado de la ruta, en dirección a la casa de su abuela, donde vivía, y que le faltaban unos 20 metros para llegar a destino. “Fue embestido de espaldas. Ese es un recorrido que él hacía de modo habitual, porque se manejaba a pie cuando venía de trabajar o de visitar amigos o familiares. Hay que tener en cuenta que esa ruta, hacia el costado, presenta mucho espacio para cada lado. Tiene como siete u ocho metros antes de la parte de cuneta que posee toda ruta”, describió, por su parte, la abogada.

Flores aseveró que Rial y la joven se pusieron a disposición de los investigadores desde el primer momento. “La chica iba dormida, ella no pudo ver la situación. En cuanto al parte médico, Rial no presentaba indicios de haber tomado bebidas alcohólicas, estaba con todos los sentidos latentes. Él no iba con exceso de velocidad, con una conducción temeraria ni nada por el estilo. Tuvo la mala fortuna de que se le cruzó el joven, lo impactó con la parte izquierda del vehículo y después pasó de largo la curva y maniobró”, dijo el abogado, quien agregó que se solidariza con la familia del joven fallecido, de 27 años. “Siento un profundo dolor, esto le puede pasar a cualquiera”, consideró.

En su oportunidad, Tapia señaló que la camioneta circulaba por la ruta en dirección al sur, es decir, hacia Villa Larca, donde Rial tiene domicilio. “El cuerpo (de Padilla) terminó al otro lado de la banquina. Cómo quedó el auto y la escena es impresionante. En el cimbronazo, después de llevárselo puesto, el conductor volanteó para el otro lado. Él (en referencia a Rial) venía por la derecha y terminó del otro lado, a la izquierda, contra un árbol, con el auto casi dado vuelta y con la fortuna de que los airbags les salvaron la vida a él y a su novia”, describió la letrada.

Cuando El Diario le preguntó si en la escena o en el Hospital de Merlo a Rial y a su pareja les hicieron alguna prueba para determinar si habían bebido, Flores contestó que no. “Ellos nunca se negaron a que se la realizaran. Si los policías no les realizaron el test de alcoholemia y no tomaron ningún recaudo legal es cuestión de ellos”, opinó.

Por su parte, la semana pasada Tapia afirmó que por testigos está la referencia de que ambos ocupantes “estaban totalmente alcoholizados, en una situación dudosa cuando se los bajó del auto, circulando por un lugar en el que hay una curva peligrosa, en una ruta”. “Tengo entendido, porque eso tampoco está en el sumario, que no se quisieron hacer el análisis para establecer la alcoholemia y que la jueza Patricia Besso no creyó pertinente hacerla de manera compulsiva, por lo tanto no hay alcotest, al menos en el sumario policial”, comentó.

En esa ocasión, la abogada también refirió que en las actuaciones no quedaba claro “si cuando llegó la Policía (Rial y su novia) estaban en el lugar o no. Pero la cuestión es que no se les tomó los datos, no se verificó la identidad allí, no se hizo el test de alcoholemia y se retiraron de modo particular”.

Según Flores, tanto el conductor como Abarzua quedaron en shock, por lo que debieron ser atendidos por personal del Sempro. “Después, una vez que pudieron calmarse, le di aviso a la Policía, para comunicarle que se iban a poner a derecho. A las 9 o 9:30 de la mañana los presenté (en la comisaría). También fueron al hospital, donde sé que les hicieron una revisación médica, con estudios genéricos pero sin extracción de sangre. Pero ellos sí se abocaron a hacerlo”, aclaró.

El fiscal Carlos Leloutre, quien subroga al fiscal Roberto Silvestre del Juzgado Multifueros de Santa Rosa del Conlara, le informó ayer a El Diario que trabajan y avanzan en la causa. “Se han hecho diversas medidas de prueba y estamos a la espera de los resultados de estas, entre ellas, la pericia accidentológica”, indicó.

Consultado respecto a si se ha tomado alguna determinación en cuanto al pedido de la querella para que Rial y su pareja sean imputados y/o detenidos, Lelou-tre dijo: “La Fiscalía debe tener los resultados de las pruebas para emitir una opinión y solicitar una medida así”.