Abogados de la familia Padilla apelarán el procesamiento de Rial

Convencidos de que Martín Julián Rial cometió un “Homicidio simple con dolo eventual”, María de los Ángeles y Tobías González, abogados de la familia de Chistian Matías Padilla, el joven que fue atropellado por un auto en Merlo y que murió el 6 de noviembre, apelarán la resolución del juez Penal de Santa Rosa, Jorge Pinto. El sábado a la noche el magistrado cambió la calificación del hecho, procesó a Rial por “Homicidio culposo”, un delito menos grave, y ordenó su libertad.

Los letrados brindaron este lunes una conferencia de prensa en la que señalaron que el pedido de liberación que realizó José Flores, el defensor de Rial, y el otorgamiento de esta no tiene fundamentos. “El juez tuvo en cuenta la declaración de un médico del Sempro para cambiar la carátula. Es lo que suponemos, porque no está claro el pedido de liberación por parte de la defensa en cuanto a cuáles son los motivos que esgrime para solicitar tal beneficio y tampoco en el decreto del juez están desplegados los fundamentos por los que se concede dicha libertad”, expresó González.

Ese testigo dijo que estuvo “a una distancia de uno o dos metros, y como todos sabemos, una persona que está relacionada a la salud tiene barbijo”, refirió. “Él dijo textualmente: ‘en ese momento no pude apreciar ningún signo clínico de embriaguez ni aliento etílico’. Para nosotros eso no es prueba suficiente para otorgar la libertad. Todo lo contrario, porque hay muchos testigos en la causa que justamente aseveran el estado de embriaguez del conductor y de su acompañante (Paloma Abarzua, novia de Rial y quien viajaba con él en el Volkswagen Touareg que embistió a Padilla). Estas personas sí los tocaron, los asistieron y los retiraron del auto”, dijo González.

Y resaltaron que la instrucción policial tuvo muchas falencias. Rial y Abarzua “se fueron de la escena, la Policía no les hizo un alcohotest, no verificó quiénes eran los conductores, no hizo un cerramiento del lugar del hecho y permitió que estas personas se presentaran seis horas después en sede policial. Allí volvieron a tener la oportunidad de hacerles un test de alcoholemia o un análisis de sangre y no lo hicieron. Dicen que fue por el tiempo y porque tienen dos agentes”, indicó Tapia.

“Encima tenemos que seguir escuchando que el defensor diga que no corresponde (la carátula actual) y que se trató de un accidente común, cuando está demostrado que hubo una persona que manejaba alcoholizada y que se llevó por delante a otra que caminaba correctamente a más de tres metros del cordón de la ruta. Lo dejaron tirado y se fueron”, aseveró la letrada. Y recordaron que han solicitado que se investigue a varias personas por falso testimonio.

“Hoy Matías no está y no tiene voz para reclamar, pero nosotros estamos firmes y vamos a apelar esto”, enfatizó González. “Un accidente es algo que no se puede evitar. Cuando se subió al vehículo Rial sabía perfectamente cómo estaba. Si una persona tuvo la mala suerte de cometer un error tiene que pagarlo, porque mató a otra que tenía toda una vida por delante”, concluyó Tapia.

Redacción / NTV