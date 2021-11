Chris Pratt le pondrá la voz a Garfield en su nueva película

Chris Pratt confirmó este lunes mediante una publicación en su cuenta de Instagram que será el encargado de darle voz a Garfield en su primera película completamente animada.

Cínico, holgazán y amante de la lasagna, el gordo gato anaranjado, su dueño Jim Arbuckle y su compañero mascota, Odie, llegarán nuevamente al cine animado de la mano del guionista David Reynolds y el director Mark Dindal.

Hasta el momento no trascendió la trama ni la fecha estimada de estreno de la película, pero el gato que odia los lunes ya tiene voz. “Bueno, este lunes no apesta”, publicó en sus redes el actor estadounidense, famoso por la sitcom “Parks and Recreation” y por encarnar al superhéroe Starlord en la franquicia de películas de “Guardianes de la galaxia”.

Para Pratt no será la primera experiencia como actor de voz: recientemente coprotagonizó la cinta de Pixar “Unidos” (2020) y antes ya estuvo en la franquicia de “La gran aventura Lego”.

Por otro lado, el personaje ya había tenido la voz de un famoso actor cuando Bill Murray hizo los honores para “Garfield: la película” (2004) y su secuela “Garfield 2” (2006), ambas películas combinaban actores en acción real con animación por computadora.

Télam.