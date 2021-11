"Pato" Rodríguez se presenta con su grupo Bossa Brass

Es difícil para Horacio “Pato” Rodríguez expresar en palabras lo que significa la música para él. Por eso, decidió, como cada año —menos en 2020, que lo sorprendió la pandemia de COVID-19—, plasmar sus emociones y sentimientos en “Pato Rodríguez y amigos”, el clásico concierto que organiza el saxofonista en el Auditorio “Mauricio López” de la UNSL y que hoy volverá a celebrarse junto con la orquesta Bossa Brass. El show será a las 21 y las entradas pueden reservarse al 2664 298300.

Rodríguez, quien se considera uno de los impulsores del jazz en San Luis, invitó a varios amigos para homenajear un nuevo Día de la Música, celebrado hace una semana. “Extrañamos subir al escenario para darnos el lujo de hacer lo que nos gusta”, expresó el artista.

La banda de “Pato”, los Bossa Brass, está conformada por “Beto” Díaz, Diego Lúquez y “Palo” Ferrúa, colegas del saxofonista, quienes cumplen con el legado de los anteriores músicos que formaron parte de la orquesta, como Paolo Altavilla, Pietro Cipriani, Victorio Bentivegna o Carlos Mora. “Muchos de ellos fallecieron y hoy viven en mi memoria, junto a los mejores recuerdos. Nada más lindo que honrar su paso por la música con este encuentro”, agregó.

El concierto de hoy es el único que realiza Rodríguez por año para encontrarse con el público. “El año pasado fue difícil entender que no se podía hacer, pero la música no me faltó. Es algo que me traspasa y la necesito para vivir”, contó.

Para “Pato”, las mismas expectativas que tiene de subirse al escenario las encuentra en las personas que lo buscaron para comprar las entradas y reservar sus primeros lugares en el auditorio. “Se siente una necesidad cultural que trataremos de llenar en este concierto”, aseguró el artista, quien también estará acompañado por su colega Fabio González y alguno de sus alumnos de la escuela de saxofones de la provincia.

El músico, quien fue rebautizado como “Pato” por el locutor mercedino Miguel Ángel Lara, cuando lo entrevistó en su programa que emitía en radio Belgrano en Buenos Aires, incursionó en la música por primera vez a los 6 años y conoció el saxofón a los 16. Fue en el año 1969 cuando creó Bossa Brass, la banda que creció como una gran orquesta y hasta el día de hoy lo acompaña incondicionalmente con cambios de integrantes y la misma esencia.

“Si traducimos el nombre de la orquesta del inglés al español, significa ‘boca de bronce’. Esa misma boca me acompañó durante toda mi vida y es imposible dejarla de lado a esta altura”, agregó el músico de 73 años, quien también plantó su pasión en la familia cuando su hija Paula, integrante de la banda Nosotras Tan Bién, decidió seguir sus pasos artísticos.

“Me puse muy feliz al saber que una de mis hijas incursionaría en el ambiente artístico. Verla crecer y formarse como guitarrista y cantante me llena de orgullo”, concluyó Rodríguez, quien seguramente hoy a la noche sentirá los aplausos de sus hijos y la gente que lo quiere y lo respeta luego de cada canción interpretada.

DÍA: viernes 26 de noviembre

HORA: 21

LUGAR: Auditorio "Mauricio López"

ENTRADA: 2664 298300