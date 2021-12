Black Amaya y Los Comechingones se presentan en Villa Mercedes

Seis perros que corren por el patio, una gata dormilona, una huerta que le brinda los alimentos necesarios para vivir en plenitud y la tranquilidad que le transmite el aire serrano son los factores que tomó como propios Black Amaya para disfrutar su larga estadía en Concarán, el pueblo que eligió para vivir hace 14 años y que hoy se transformó en su paraíso personal.

Gracias a su excepcional talento, y principalmente al compañerismo, formó al poco tiempo su banda Los Comechingones. Algunos miembros fueron renovados con el paso de los años hasta llegar a la actual formación que acompañará a Black en la última presentación del año en el espacio Mandala, de Villa Mercedes. El concierto está previsto para las 21 de este sábado y las entradas se pueden reservar al número 2657209944.

Amaya vuelve al ruedo con este recital luego de estar sin actividad pública por un tiempo. En algunas ocasiones tocó en la Villa de Merlo y zonas aledañas, pero con público reducido por las restricciones. El fenomenal baterista prefirió tocar en su pueblo junto a sus amigos en noches de guitarreadas o ensayos con la banda que lo iba a visitar en ocasiones.

"Estuve muy tranquilo durante la pandemia porque siempre hay algo para hacer en mi casa. Quizás a veces se torna aburrido para algunos, pero yo lo disfruté", expresó.

Actualmente, Los Comechingones están conformados por Jorge Albornoz, Franco Baldini y Ulises Balza, músicos que Black conoció en varios momentos de su vida y los cobijó en su cuna musical.

"Jorge es uno de los miembros más longevos; de Franco me encantó la tonalidad de su voz y con Uli fue especial porque lo conocí a los 14 años. La química fue instantánea y lo llevamos a conocer varios lugares donde se sintió en su salsa porque es un fanático del rock nacional", contó el artista que participó de bandas icónicas como Pescado Rabioso y Pappo's Blues.

En la noche de este sábado, la banda presentará un repertorio de clásicos que no pasan de moda y que el baterista destacó como baluartes de la música argentina. "Ensayamos lo suficiente para complacer a la gente. Esperamos que el año próximo llegue con más encuentros de este tipo", agregó Black.

San Luis fue el punto elegido en el mapa de Amaya para darle un rumbo nuevo a su vida cuando decidió dejar la gran ciudad por hechos de inseguridad, falta de lugares para presentarse en vivo y varios problemas que lo acongojaron en lo personal.

"En mi infancia y adolescencia pasé veranos enteros en Concarán y no lo dudé cuando decidí cambiar de vida. Ahora me siento incómodo cuando vuelvo a la ciudad, no encuentro mi sitio. Todo cambió para bien y soy un agradecido de eso. Me pude acostumbrar a dejar la vorágine y no me arrepiento", expresó el baterista que sabe combinar la tranquilidad con el talento musical.

