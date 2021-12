Piden completar los esquemas de vacuna por el avance de ómicron

La circulación de la cepa ómicron del coronavirus avanza por todo el mundo debido a su poder de contagiosidad. Desde la semana pasada, en San Luis, más de la mitad de los contagios reportados eran de esta variante. Por ello, las autoridades sanitarias de la provincia piden que las personas que no fueron a vacunarse completen el esquema, porque es la única herramienta para frenar los efectos letales del virus.

El descubrimiento de la circulación de ómicron en la provincia se dio a raíz del incremento de casos. El director del Laboratorio de Salud Pública “Doctor Dalmiro Pérez Laborda”, Juan Talia, indicó que la semana pasada, en un tamizaje, encontraron tres contagios compatibles con esta variante y creen que ingresó a San Luis desde Córdoba.

“Hace más de dos semanas encontramos el caso de la persona que llegó desde África, pero no contagió a nadie porque se aisló y tuvo todos los cuidados necesarios. A los poquitos días de encontrar ese caso, en Córdoba hubo una persona que había infectado a varios con esta variante; entonces por el contacto que tenemos con esa provincia, creemos que ingresó desde ahí”, explicó Talia. Además mencionó que esa cepa ya tiene circulación en todas las jurisdicciones del país.

La importancia de vacunarse

Por el poder rápido de propagación que tiene ómicron, Talia aconseja que los puntanos “se acerquen a vacunarse para evitar que haya un aumento de personas internadas en terapia intensiva y disminuir las muertes causadas por este virus”.

Para explicar la importancia que tiene la vacunación contra la COVID-19, Talia aportó datos de la disminución de mortalidad que produce el fármaco.

“En las últimas cuatro semanas la mortalidad fue del 4,73% cada millón habitantes en personas vacunadas con dos dosis y del 10,76% cada millón de habitantes en personas que no indicaron esquema de vacunación”, dijo.

Los profesionales del Laboratorio continúan esta semana con el tamizaje extraordinario para comprobar si los contagios que reportaron en estos días pertenecen a esta variante. Según Talia, por el aumento de casos, ómicron sigue encendiendo alarmas en la provincia.

Con respecto al efecto que produce la vacuna en una persona que es infectada por este virus, el profesional explicó que reduce “la posibilidad de requerir internación o una asistencia más compleja y hasta evita la muerte”.

La llegada de las Fiestas es motivo para que las reuniones sean aún más grandes y justamente coinciden con el aumento de casos que sufre la provincia en estas semanas.

Si bien en San Luis anteriormente habían detectado contagios que provenían de la variante delta, no habían generado una gran preocupación entre la población y, por eso, Talia advierte que “el relajamiento que hubo en las personas puede ser otro de los factores que generaron el disparate de contagios”.

“El relajamiento fue notable porque todas las barreras que conocíamos, como el uso de tapabocas, convidar mate y algunos otros cuidados comenzaron a dejar de ser un hábito porque la variante delta no produjo avances en los casos y al no haber contagios las personas no se cuidaron más”, afirmó.

Otro cuidado que siguen aconsejando es que “cada persona que asista a un evento o reunión familiar, se hisope unos días antes y no el mismo día de las Fiestas, para poder tener el resultado y la tranquilidad a la hora de juntarse”, dijo.

Por otro lado, siguen recomendando hacer una ventilación correcta de todos los ambientes a los que concurre una cierta cantidad de personas.