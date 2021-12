Juraron seis concejales y el PJ tendrá el bloque mayoritario

En un edificio del Concejo Deliberante colmado de militantes de distintas agrupaciones políticas, autoridades provinciales y municipales, juraron ayer los seis concejales electos en los comicios de noviembre. La nueva conformación entrará en funciones el viernes, pero su estreno en las sesiones está previsto para el martes 14 a las 10. Se prevé que no haya alteraciones en la mayoría y que el oficialismo conserve su supremacía numérica.

Con una mano en el corazón y la otra sobre la Biblia, Lucía Lacerda, Roberto Mones Ruiz, Virginia Lucero, por el Frente Fuerza San Luis, y Cecilia Lucero junto a Gabriela López, del Frente Unidos por San Luis, se sumaron al cuerpo legislativo que solo tendrá una renovación por un período de cuatro años más, la de Andrés Forgione del poggismo.

Los ediles analizan los nombres de los bloques ya que las incorporaciones se unirían a los existentes. En el Unidad Justicialista, en representación del oficialismo, permanecen Marcelo Periale, Flavia Coria y Diego González que con los nuevos miembros obtendrían la mayoría. El de Avanzar/Cambiemos sería la segunda fuerza si los electos se suman al grupo de Federico Fonzar. Pero también hay tres unipersonales, el de Hugo "Pipo" Rossi, como referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Jorge Rosales en Innovación Democrática y el de Lucrecia Soria llamado Todo Unidos.

El martes cuando designen a las nuevas autoridades del cuerpo, también definirán las comisiones para poder desarrollar, en el transcurso del año, los distintos proyectos presentados.

"Esta es una fiesta de la democracia, estoy muy contenta por el recibimiento de la gente, que desde el primer día de campaña me brindó su apoyo", contó Lacerda, concejala electa. También agregó que su principal objetivo en su función será apoyar al deporte y generar proyectos y beneficios para todas las disciplinas que se desarrollan en la ciudad.

"Estoy muy emocionada porque desde el 14 de noviembre, cuando estaba en el búnker viendo el recuento de votos y cuando vi que ganamos, no pude contener las lágrimas de felicidad, así como me pasó hoy. Me propuse ser la vocera de nuestra ciudad adentro del Concejo Deliberante y que mi oficina sea de puertas abiertas", dijo Gabriela López, candidata de Unidos por San Luis.

Por su parte, Roberto Mones Ruiz, nuevo concejal, aseguró que lo primero que hará, será respetar lo que propuso en campaña. "Quiero generar la banca del vecino, trabajar por y para ellos. Quiero presentar un proyecto que consiste en plantar un árbol por cada niño nacido y anotado en la delegación del Registro Civil", informó.

Asimismo, Forgione detalló que todavía quedan proyectos importantes por tratar. "Mañana (por hoy) a las 10 sesionaremos con los salientes, porque las funciones tienen validez hasta el viernes", sentenció el edil reelecto.

