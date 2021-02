Lanzan un plan para prevenir el cáncer de útero y de mama

Cincuenta y seis mil afiliadas a Dosep podrán ser parte del plan de salud integral que lanzaron esta semana y que se centra en la prevención del cáncer de cuello de útero, de mama y en la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Un cuarto eje es el de las actividades de promoción de la salud, en las que harán hincapié para que la mujer pueda ocuparse de sus chequeos y consultas, que comúnmente deja relegados entre los cuidados de los hijos y los trabajos remunerado y no remunerado.

Con apenas pocos días de vigencia, ya se inscribieron 1.500 mujeres afiliadas a la obra social del Estado provincial para poder gozar de los beneficios que forman parte del plan Dosep Mujer. "Para la obra social los principales son los primeros ejes, la prevención de cáncer de cuello de útero y de mama, dado que se detectó que durante la pandemia bajaron muchísimo las consultas y los estudios que se realizaban. Desde 2019 que los números vienen bajando y el año pasado descendieron mucho más. La idea de este plan es fundamentalmente que las mujeres vuelvan lo antes posible a hacerse todos esos estudios preventivos que son tan importantes para su salud", expresó el director de la obra social, Nicolás Anzulovich. Y detalló que las consultas bajaron entre un 20% y un 25%, según los grupos etarios y la realización del papanicolau, un estudio clave para detectar la presencia de células anormales en el cuello del útero, ha disminuido más de un 30%.

El funcionario, además, explicó que la vacunación contra el HPV también disminuyó durante el 2020 en un 40%. "Estamos trabajando fuertemente para que las chicas de entre 14 a 20 años tengan el esquema de vacunación completo. Será uno de los requisitos para poder acceder al plan", informó. Para prevenir el cáncer de cuello de útero, la estrategia consistirá en fomentar la vacunación en todas las niñas y los niños de 11 años, las consultas periódicas al ginecólogo y la realización del PAP.

Uno de los principales objetivos es cambiar la forma que la mujer tiene de cuidar su salud, muchas veces relegada en pos de la salud de sus hijos. Nicolás Anzulovich.

Para adherirse al plan se debe ingresar a la página web http://dosep.sanluis.gob.ar/dosep-mujer/ y allí completar un formulario. Una vez inscriptas, se procesarán todos los datos y recibirán a través del mail o de WhatsApp los beneficios con los que contarán, que dependerán de la edad y de la historia clínica de cada afiliada. Entre los 25 y los 65 años le corresponderán dos órdenes de consulta más un PAP anual; y de 45 a 65 años se agrega una mamografía. Si bien el cáncer de mama se cobra 5.600 muertes por año, la detección temprana es fundamental, dado que los tumores de 1 centímetro tienen hasta un 90% de curación. Todos estos servicios, sin abonar coseguro.

"Es un plan que quiere cambiar esta cuestión que tiene la mujer de postergar su salud e involucrarla más en la prevención de estas enfermedades. La mujer se deja estar por sus obligaciones o por ir relegándose en pos de priorizar la salud de sus hijos y su trabajo. Uno de los principales objetivos es ese, cambiar la forma que la mujer tiene de valorar y cuidar su salud", comentó Anzulovich. El plan fue pensado en conjunto con el asesoramiento de Yolanda Bertazzo, jefa del Área de Salud Sexual y Reproductiva; la colaboración de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad; del Ministerio de Salud; del Círculo Médico, y de la asociación ginecológica de San Luis.

Salud sexual

Otra de las aristas que abordará el plan Dosep Mujer es la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Las mujeres de entre 14 y 55 años tendrán cobertura total de pastillas anticonceptivas, que se entregarán a través de la farmacia de Dosep. Las interesadas deberán dirigirse a su profesional de cabecera, quien les entregará la prescripción por seis meses con el tipo de anticonceptivo dentro de estas variedades de drogas: Desogestrel, Levonogestrel más etinilisest, Drospirenona más etinilestrediol. Para otro tipo de métodos anticonceptivos, como el DIU, el anillo vaginal, los parches, los inyectables, el implante subdérmico o el SIU (Sistema Intrauterino de liberación de levonogestrel), deberá realizarse una auditoría médica. "La idea es trabajar muy fuerte a través de las campañas en el uso del DIU. Hay muchos mitos, como que funciona mal o no es seguro, pero es el mejor método de planificación, dado que no hay que introducirse hormonas y tiene efectividad durante varios años. Vamos a trabajar en la concientización y en la educación. Hay muchos mitos y, de acuerdo a lo que nos hemos informado con los profesionales, es el método más seguro y el que menos perjudica o menos efectos colaterales tiene", detalló Anzulovich.

Redacción - NTV