Cupo trans: asistirán a quienes aspiren a trabajar en un banco

La Secretaría de la Mujer de la Municipalidad asistirá a las personas transgénero, transexuales y travestis que quieran postularse para cubrir puestos vacantes en el Banco Nación. Desde el lunes 15 y hasta el viernes 19, las integrantes del organismo ayudarán a quienes necesiten armar su Currículum Vitae (CV) y deseen evacuar dudas, y luego enviarán la documentación a la entidad, que se encargará de evaluarlos.

La convocatoria para formar parte del plantel de la entidad bancaria surge como consecuencia del Decreto 721/2020 que firmó el presidente Alberto Fernández en septiembre del año pasado. Esta normativa establece que las instituciones públicas deben cumplir con el cupo laboral travesti trans, que implica destinar un 1% de sus puestos a integrantes de esta comunidad.

"Luego de que se aprobara, pudimos comunicarnos con el gerente de la sucursal de la ciudad. Él de inmediato se puso en contacto con el presidente del banco para que pudiéramos hacer una presentación desde la secretaría. La recepción de los currículos para las personas aspirantes a los futuros puestos de trabajo ya está habilitada, pero si bien es una iniciativa nacional, en el ámbito local no se había difundido. Entonces a partir de la gestión que hicimos junto a la firma, nos pareció importante largar la convocatoria para poder ayudar a quienes lo necesitan", contó Grisel Pollacchi, responsable de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad.

A partir del 15 estarán las puertas abiertas del edificio ubicado en Pedernera 123. Quienes quieran acercar el CV o necesiten asistencia para armar uno pueden acercarse a partir de las 9 hasta las 13. Una vez que obtengan la documentación, serán remitidos a la entidad bancaria.

"Si hay personas que no pueden imprimirlo, que no cuentan con los medios necesarios o que simplemente no sepan cómo diseñar uno, pueden consultarnos sin problemas. La idea es poder darle una mano a la mayor cantidad de personas posible", dijo Pía Sombra, jefa del Programa Género y Diversidad.

Ambas funcionarias remarcaron la importancia del decreto e indicaron que es necesario que las instituciones públicas se comprometan a cumplirlo. "La medida es resultado de muchos años de lucha. La mayoría de nosotras no tenemos una oportunidad laboral y no pasa por una cuestión de falta de habilidades, sino de posibilidades. Gran porcentaje de quienes forman parte del colectivo están sin trabajo o solo pueden acceder al trabajo sexual o actividades en muy malas condiciones", manifestó.

Además, remarcó que la primera causa por la que no acceden a una fuente de empleo segura es por la discriminación. "Hay mucha falta de información, hasta incluso de pensar que solo hay mujeres trans y de esa forma dejan afuera a hombres trans y a travestis, que también buscan trabajar. Nuestra expectativa de vida es muy baja y esto se debe a que no podemos tener salud, educación o cualquier tipo de recursos. En comparación con alguien que se jubila a los 70, nosotras no sobrevivimos los 40", destacó.

Pollachi coincidió con esta perspectiva y sostuvo: "Sin dudas es una lucha histórica y se trata de una conquista de derechos. Tenemos que saber que hablamos de una comunidad que ha sido excluida, vulnerada, violentada durante mucho tiempo y que todavía lo es. Pero que ahora, a partir de esta iniciativa que impulsó y que puso en marcha el Estado, puede empezar a cambiar y a mejorar. Las personas pueden comenzar a pensar en un futuro".

También mencionaron que buscan trabajar con organismos públicos para garantizar que más ciudadanos y ciudadanas puedan acceder al cupo.