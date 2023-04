Cupo trans: Vialidad Nacional sumó a una nueva trabajadora

A fines de junio del año pasado, Sandra Ramos se incorporó a la delegación puntana de Vialidad Nacional y sentó un antecedente en el organismo. Una vez más, a través de la aplicación de la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans Diana Sacayán – Lohana Berkins, la entidad brindó una oportunidad de trabajo, esta vez a Marcia Isabella Miranda.

Si bien en general la aplicación de la norma no va al ritmo deseado, la sede de Vialidad Nacional brinda puestos de empleo a la comunidad travesti-trans. Se trata de una coordinación entre la entidad, la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la Provincia y la delegación sanluiseña del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

La flamante elegida tiene 52 años y acumula experiencias atravesadas por la discriminación. Sin embargo, un día llegó la buena noticia.

“Estoy muy feliz. Me costó asimilar que a esta altura de mi vida voy a tener un trabajo en blanco y más en una organización de tal envergadura como es Vialidad Nacional. En diciembre de 2022 me postulé, solo quedaba esperar y así lo hice. Un día me avisó Gema Rosales (exdelegada del Inadi y actual funcionaria de la Nación) que ya estaba todo listo para entrar a este trabajo. Al otro día tuve la entrevista con el jefe de la delegación, Daniel Bassi, y fue todo muy sorpresivo para mí”, contó Miranda con emoción.

La normativa indica que la administración pública nacional debe ocupar una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgéneros.

“Fuimos partícipes directos de esta incorporación porque el Inadi no solo acompaña situaciones de discriminación, sino que también interviene en la lucha y en la puesta en práctica de todos los derechos esenciales conquistados y logrados por la comunidad LGBT+. Por eso estuvimos reunidas con Mariana Urteaga, la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, y Daniel Bassi. En el encuentro, planteamos la necesidad de la aplicación de la ley. Hay una lucha que tiene que seguir para que se pueda aplicar realmente”, expresó la titular puntana del Inadi, María José Ochoa.

Miranda mencionó que siempre buscó trabajo pero le hacían dejar sus datos y no la llamaban, por lo que volvía a consultar y le contestaban que ya habían tomado personal.

La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad y el Inadi acompañaron el proceso de postulación.

“He pasado por muchos trabajos informales y además sufrí discriminación. La aplicación del cupo laboral es muy lenta, yo tuve que esperar y ahora estoy muy ansiosa por comenzar una etapa nueva de mi vida. Estoy feliz porque llegó mi hora de cambiar las cosas”, manifestó.

Remarcó que empezará a de-sempeñarse en mayo, en el área de administración, y será capacitada para el empleo. Además, está en la etapa final de sus estudios secundarios en la escuela Transformar del Espacio Weye, donde cursa con Ramos.

“Sandra me parece una persona espectacular, tenemos una conexión. Cuando llegué a la entrevista de trabajo, se le llenaron los ojos de lágrimas; me dijo que sabía que me iban a dar el empleo pero no me podía contar”, describió.

Ochoa y Miranda coincidieron en que la aplicación de la ley es lenta e indicaron que aún hay resistencia en ciertos espacios de la Nación.

“Me encantaría que todo el mundo estuviera en la posición en la que estoy hoy. Me siento una privilegiada y me gustaría que hubiera más gente como yo, porque fue un camino largo con golpes, caídas y tropezones, pero lo logré y quiero que a todas nos pase”, sostuvo Miranda.

La flamante trabajadora de Vialidad agradeció la oportunidad a las funcionarias de la Provincia, del Inadi y a Bassi.

