Detectan la variante brasileña en Reino Unido pero el Gobierno mantiene la reapertura

El Reino Unido detectó este lunes la presencia de la variante brasileña del coronavirus, una cepa que se propaga rápidamente y que se cree podría ser resistente a las actuales vacunas, una noticia que desató alertas en el país, aunque el Gobierno ya descartó dar marcha atrás con su plan de reapertura gradual de la cuarentena.

A contrarreloj, las autoridades de salud británicas trataban hoy de identificar y localizar urgentemente a una persona infectada con la variante brasileña del coronavirus que surgió en Manaos, en la norteña Amazonía brasileña.

Esta cepa fue detectada en tres personas que llegaron a Escocia y en otras tres en Inglaterra, pero una de estas últimas no puede ser localizada porque no facilitó sus datos en el formulario cuando realizó el test, dijo el secretario de Estado para las Vacunas, Nadhim Zahawi.

"Estamos trabajando para tratar de localizarla", dijo a la BBC, y pidió a "cualquiera que se haya sometido a la prueba el 12 de febrero" que se presente ante las autoridades "si no ha recibido el resultado".

La cepa comparte algunas de las mismas mutaciones que la variante sudafricana, es altamente transmisible y puede reinfectar nuevamente a una persona que ya tuvo el virus. No obstante, los científicos están investigando si esta variante tiene una mayor tasa de mortalidad o si afecta las vacunas o los tratamientos.

Por eso, Graham Medley, profesor de modelado de enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y miembro del Grupo Asesor Científico de Emergencias, Sage, alertó en un programa de la BBC, que tras el descubrimiento de la variante brasileña P1 en el país, es posible que se tenga que se "retroceder" en la medida.

Su advertencia desató una ola de versiones en el país que comienza a salir de su tercera cuarentena estricta.

Por eso, rápidamente, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que no revertirá la reapertura que anunció hace solo unos días. Johnson dijo que no escuchó lo que dijo el científico y agregó que toda su estrategia es avanzar de una manera cautelosa pero irreversible hacia la vuelta a una normalidad. Este proceso de reapertura comenzará gradualmente a partir del próximo lunes 8. "Y no creemos que haya ninguna razón sobre esta base para cambiar eso ahora", insistió en declaraciones a los medios durante su visita a una escuela en Stoke-on-Trent en el condado de Staffordshire, Inglaterra,

Johnson defendió también la política del Gobierno que dispuso la cuarentena en hoteles para los que arriben al Reino Unido de una lista roja de países en la que está incluida toda Latinoamérica, Sudáfrica y Portugal, tras las críticas de la oposición que sostiene que el descubrimiento de la cepa bautizada como P1 demostró que tenía fallas.

Mientras tanto, los funcionarios están solicitando que cualquier persona que se haya realizado un test de coronavirus el 12 o 13 de febrero y que no haya recibido un resultado que se presente inmediatamente.

Las autoridades sanitarias también están rastreando a los pasajeros que estaban en el vuelo LX318 de Swiss Air desde la ciudad de San Pablo al aeropuerto de Heathrow, vía Zurich y que llegó el 10 de febrero. Los dos primeros casos de la variante se detectaron en una familia en South Gloucestershire, Inglaterra, que habían regresado desde Brasil a mediados de febrero antes de que se introdujera la política de las cuarentenas en hoteles, pero se desconoce el paradero de la tercera persona.

Susan Hopkins, de Public Health England, por su parte, dijo a BBC que el Reino Unido estaba más avanzado que muchos otros países en la identificación de variantes y mutaciones y por lo tanto, podía actuar con rapidez.

A su vez, Danny Altmann, profesor de Inmunología en el Imperial College, en declaraciones a los medios británicos, dijo que es probable que la variante brasileña pueda reinfectar a las personas con anticuerpos.

Según el inmunólogo, se esperaba que en Manaos donde se comprobó que tenía uno de los niveles más altos de inmunidad en el mundo durante en la segunda ola de la pandemia, pero que ahora estaban viendo una gran cantidad de reinfecciones.

El domingo, el ministro de Salud británico, Matt Hancock, informó que más de 20 millones de personas recibieron su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Reino Unido.

En tanto, los nuevos casos y las muertes diarias a causa de la enfermedad mostraron un leve descenso entre el sábado y ayer, con 7.434 infecciones y 290 decesos.

En total, el país más afectado de Europa por la pandemia de la COVID-19 acumula más de 4,1 millones de infecciones y alcanzó los 122.849 fallecimientos.

Télam / AFA