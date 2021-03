La inversión en bolsa en Argentina en la actualidad

El pasado mes de diciembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OLED) proyectaba una nueva crisis derivada de la pandemia del coronavirus para la economía argentina. En concreto, se vaticina una caída del 12,9% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2020, el mayor derrumbe de todos los países del G20. Para poner esta cifra en contexto, la actividad económica se caería varios puntos más que en 2002 con la crisis del corralito.

Pese a estas predicciones, a las acciones argentinas para el 2021 les rodea un fuerte optimismo por todo el potencial que presentan para el país. Así lo indica un reciente informe de Bloomberg, en el que se indica que los fondos de inversión que quieran generar grandes beneficios en el mercado de la renta variable deberían fijarse en un país como Argentina. De hecho, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tendría un alza potencial del 45% en cuanto al índice S&P Merval.

Invertir en acciones se ha convertido en una solución para hacer frente a la difícil situación económica que lleva azotando la República desde hace años y buscar una forma de generar ingresos alternativos. Con estas previsiones positivas de los expertos, podría seguir siendo un método muy buscado, pero hay ciertos criterios que uno debe tener en cuenta antes de hacerlo. Es importante recordar que se trata de un mercado muy fluctuante y que hay ser muy consciente de los riesgos.

¿Qué aconsejan los expertos?

1. Evaluación del riesgo: Uno de los primeros indicadores a tener en cuenta, como decíamos, es lo que se conoce como “nivel de riesgo país”. Se trata de aquel riesgo que existe siempre al hacer una inversión en un país, en este caso Argentina, respecto a otro, como Estados Unidos. De esta forma, hay que evaluar el contexto político, económico y social de la nación en cuestión, así como aspectos fiscales y legales que pueden tener un impacto directo en el mercado de acciones.

2. Ganancias estimadas: En inglés se conoce como “forward price-to-earnings ratio” o, lo que es lo mismo, el precio sobre las ganancias estimadas. Aquí entran en juego las perspectivas de recuperación económica, que no parece la más optimista para Argentina. En este sentido, se estima que el PIB podría crecer entre el 5% y el 6% los próximos 12 meses, una subida insuficiente para volver a los índices anteriores a la crisis de 2020 provocada por la pandemia del coronavirus.

3. Evaluación del S&P Merval: El índice Merval es el más popular en el mercado de acciones de Argentina. Es imprescindible, pues, evaluar sus movimientos históricos para saber cuándo es el mejor momento para invertir en el futuro. En los últimos tres años, el índice ha ido a la baja en dólares y se prevé que volverá a subir en 2021, pues en los últimos meses ha presentado una tendencia alcista.

4. Capitalización bursátil: Por último, es importante tener presente también la capitalización del mercado bursátil. Como recuerdan en Infobae.com, en la actualidad: “el valor de mercado del conjunto de las acciones de las empresas argentinas es hoy inferior al de sus activos reales”. Eso significa que las empresas del Merval están rozando el “número mágico” que indica la valuación bursátil de la empresa y su valor, que en el pasado ha significado una subida del índice en dólares.

Siempre es complicado decidir si estamos en un buen momento para invertir o no. No cabe duda que las situaciones de inestabilidad económica como la actual son una buena oportunidad para la inversión, que se presenta como una alternativa para generar ingresos. No obstante, antes de lanzarse es importante evaluar criterios como la capitalización bursátil o el riesgo real que existe.