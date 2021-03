Deporte inclusivo: las árbitras ganan terreno en las canchas

En las canchas de fútbol de San Luis hay cada vez más mujeres que se encargan de hacer que se cumplan las reglas del juego en los partidos. Hace pocos días, 25 puntanas fueron reconocidas como réferis regionales por la Liga Federada de la AFA, lo que generó un gran paso para un deporte que apunta a la inclusión y la integración social. Al equipo lo componen árbitras de entre 20 y 45 años, de quienes la mayoría se desempeña en el Plan de Inclusión, aunque también hay beneficiarias de las becas 22AG. Todas recibieron su título luego de una exhaustiva capacitación.

Para muchas, la oportunidad representa una salida laboral, pero sobre todo un encontronazo con una gran pasión oculta. Tinta Violeta habló con algunas de las referentes que se animaron a especializarse en la profesión y a dejar afuera cualquier prejuicio.

Vanesa Muñoz, una de ellas, tiene 36 años y trabaja en el plan provincial. Es futbolera desde muy chica y aseguró que comparte ese sentimiento con su familia. Ella decidió especializarse en la práctica para derribar el mito machista que sostiene que "las mujeres no saben de fútbol". "A mí me encanta, soy futbolera y lo consumo desde muy chica, aunque nunca tuve la mirada sobre el árbitro, siempre fue hacia el juego en sí. Luego comenzó a llamarme la atención el reglamento y cuando preguntaba siempre saltaba el dicho de que las mujeres no entendemos nada, entonces me propuse estudiar para poder demostrar que esto no es así", aseguró.

Cuando nos convocaron a la Liga hace unos años, éramos pocas y teníamos muy poca participación. Ahora eso cambió. Vanesa Muñoz.

Luego de varios meses, pudo transformar esa capacitación en un trabajo. "Para mí es reimportante el arbitraje porque significa tener una ocupación, un oficio y una chance de hacer actividad física que requiere mucho compromiso. Hay que estar a la altura", añadió.

Al igual que sus compañeras, señaló que las mujeres están teniendo más participación en el deporte sanluiseño. "Cuando nos convocaron a la Liga y a los partidos oficiales éramos pocas chicas y teníamos poca participación. El fútbol femenino recién empezaba; después se fueron sumando y hace unos años éramos ocho, pero nos convocaban para categorías infantiles. A mí personalmente me empezó a llamar la atención la primera y pedí que me tuvieran en cuenta, porque quería ir a la cancha, y así se fue dando. Participé casi todos los fines de semana en la copa Centenario de la primera división de masculinos y fui cuarta árbitra", indicó.

Para María Roxana Flores, ser réferi no estaba en sus planes, ni mucho menos pensaba en que podía dedicarse a eso. Pero todo cambió cuando decidió que era hora de aprender algo nuevo. "Nunca me imaginé haciendo esto. Yo jugué muchos años al hockey pero el arbitraje no estuvo en mi mente hasta hace poco. Cuando salió la capacitación me anoté con mis compañeras de parcela y, de todas las que empezamos a cursar, quedamos dos", recordó.

Nunca me imaginé haciendo esto. Cuando comencé, la pasión del profe Noguera me contagió las ganas de seguir. Roxana Flores.

Roxana y sus colegas remarcaron que el entusiasmo y el apoyo que les brindó Francisco "Pancho" Noguera, su profesor, fue un incentivo clave para que muchas decidieran continuar. "Mientras hacía el curso veía la pasión que ponía el profe Noguera y eso me contagió las ganas de seguir, me cautivó y creo que me gustó más la actividad y el fútbol en sí", expresó. Flores señaló que uno de sus grandes sueños es poder dirigir en primera y, en particular, el clásico puntano que disputan Estudiantes y Juventud. "Para poder hacerlo hay que dedicarle tiempo. En mi caso, yo trabajo a la mañana y a la tarde, también estudio y entreno", agregó.

Melina Zbura tiene 29 años y también desea poder asistir a los grandes duelos de la provincia e incluso de otras localidades del país. La joven beneficiaria del plan contó que su contacto con ese deporte fue en la adolescencia, cuando jugaba al fútbol, actividad que dejó hace 14 años. "Ahora solo quiero dedicarme a ser árbitra", aseveró. Aunque esa decisión tardó un tiempo en llegar. "Me propusieron hacer el curso y cuando acepté lo hice porque era algo distinto para hacer; lo tomé más por ese lado, pero después me atrajo mucho. Cuando era chica me gustaba jugar, pero nunca le presté atención al arbitraje, lo que menos veía era esa figura en la cancha. Empecé a dirigir en Infantiles. A los seis meses Francisco nos envió a la cancha de Juventud y comenzamos a trabajar para la Liga", comentó.

Zbura fue una de las primeras en volver a la actividad en 2021 y participó en los partidos que se disputaron el fin de semana. "Estábamos muy emocionadas por volver, porque durante la pandemia no pudimos hacer casi nada. Ahora retomamos los entrenamientos y hay muchas ganas de seguir", dijo.

Cuando era chica me gustaba jugar al fútbol, pero nunca presté atención al arbitraje. Ahora solo quiero hacer esto. Melina Zbura.

Otra fue Belén Amieva, quien es una de las pocas árbitras que no pertenece al Plan de Inclusión. La joven de 34 años es oficial del Servicio Penitenciario desde hace 9 y una flamante abogada. "Yo me sumé a la capacitación después de que 'Pancho' fuera a la Penitenciaría cuando impulsaron la iniciativa '90 minutos de libertad'. Me gustó muchísimo lo que hizo y decidí unirme. Comencé a estudiar en el 2016, pero entre el estudio y el trabajo fue difícil. Además, tengo cuatro hijos y hago todo sola. Así que tuve que dejarlo, pero después pude retomar y ahora me siento muy feliz", expresó.

Desde entonces, Belén ha participado en diferentes torneos y copas. La actividad le permite hacer lo que le gusta e "impartir justicia", pero también remarcó que es una opción que puede mejorar su economía. "Yo no lo veía así hasta que empecé a dirigir los primeros partidos y me empezaron a pagar. En el 2018 asistía casi todos los fines de semana del mes y eso me ayudaba a pagar un poco la cuota de la universidad. Para muchas es muy redituable", admitió.

Las asistentes coincidieron en que el fútbol femenino es un movimiento que está en plena expansión. "Cuando era muy chica y jugaba ni siquiera existía una categoría para nosotras, me acuerdo que organizábamos con el club algunos amistosos e íbamos por los pueblos. Ahora ya no es así, tenés competiciones, hay cada vez más chicas y la presencia de la mujer es más fuerte", dijo Melina. Por su parte, Vanesa hizo una reflexión que engloba el sentimiento que comparten sus compañeras: "La disciplina va tomando seriedad con el correr de los años y lo ha hecho en muy poco tiempo. Tanto jugadoras como árbitras se especializan y son más profesionales. Desde el 2019 en adelante, el fútbol femenino creció a pasos agigantados y lo seguirá haciendo".

Cuando empecé a dirigir algunos partidos y me empezaron a pagar pude solventar las cuotas de la carrera de abogacía. Belén Amieva.

LAS ÁRBITRAS

Un equipo más que preparado

Las mujeres que forman parte del plantel de árbitras de San Luis se están preparando para afrontar un año movido. Por eso, cada martes y jueves entrenan en el Parque de las Naciones. Allí hacen prácticas físicas durante la tarde, actividades que encabeza el profesor Francisco Noguera.

El equipo está compuesto por: Emilia y Sofía Rosales, Carla Vieyra, Silvana Moyano, Ayelén Garro, Déborah Fernández, Guadalupe Quevedo, Eliana Quiroga, Ailén Sánchez, Evelyn Torres, Cecilia Lencina, Melina Zbura, Mora Sarmiento, Vanesa Muñoz, Lucrecia Ortiz, Macarena Enriz, Belén Amieva, Camila Fernández, Julieta Gómez, Rocío Ortiz, Mariela Callejas, Roxana Flores y Débora Chirino.