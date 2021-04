Piden a fábrica que deje de generar ruidos molestos

La Municipalidad de San Luis, a través de su Secretaría de Medio Ambiente, notificó a la fábrica Pringles San Luis, productora de PVC, para que suspenda sus actividades durante la noche, dado los incesantes ruidos que emite la compañía y que, por reclamos de vecinos, aseguran son escuchados en múltiples barrios del sur de la ciudad.

El pedido surge como una de las últimas medidas solicitadas por el Municipio capitalino a la empresa, la cual desde el año pasado recibe inspecciones periódicas ante la promesa de realizar obras que reduzcan los decibeles. Según detalló la secretaria de Medio Ambiente, Eliana Giorda, la firma tiene hasta el 22 de abril para hacer las modificaciones necesarias, de lo contrario podrían caberle sanciones.

"Como medida precautoria le hemos notificado que no pueden trabajar de noche, porque es cuando la gente más lo siente y más ahora que hay restricción de circulación. Y no es solo ahí en la fábrica, ya que las mediciones que hemos realizado en el lugar no perciben tanto como cuando las ondas expansivas alcanzan los barrios, que se sienten mucho más fuerte. Tiene que ver con cómo se expande el sonido", explicó.

Según detalló la secretaria, los ruidos llegaron al barrio Solidaridad, el 500 Viviendas Sur y el Mirador del Portezuelo. En el primero fueron los propios vecinos quienes reclamaron ante al Municipio. "Yo lo he sentido en los otros dos barrios el año pasado, cuando llevamos al trailer de Zoonosis para las castraciones", admitió la funcionaria.

"Obviamente, en el caso de que ellos no cumplan, ya hay un expediente judicial que nosotros elevamos en febrero. Ellos han presentado el cronograma y están haciendo las obras", marcó la secretaria, que dijo que entre las sanciones previstas hay multas económicas y clausuras.

Giorda describió que la empresa ya está trabajando en las modificaciones. El año pasado "los inspectores hicieron su trabajo, le solicitaron todos los estudios de ruido, midieron decibeles y excedían los límites permisibles. Se le ordenó una adecuación, la empresa pidió unos silenciadores que pusieron en los ductos, volvimos a medir y, si bien lo atenuaban, todavía seguía siendo molesto", empezó.

"Ellos contrataron una empresa especializada en sonorización y el 1º de diciembre nos presentaron un plan de obras que iban a hacer, con un cronograma en el cual iban a construir un recinto insonorizado y unos silenciadores a la salida de este lugar, que son importados y van a tardar unos meses en llegar a la ciudad. Fuimos 5 veces a partir de esa fecha, controlando cada avance de obra, que ellos se comprometieron a finalizar", explicó.

Giorda recordó que la contaminación sonora puede crear desde problemas en la audición hasta dificultades en aquellos que padecen enfermedades mentales. La Comuna también trabaja en la ordenanza de ruidos molestos para actualizar los valores permitidos, aunque la funcionaria aclaró que esto concierne más a locales comerciales que al sector fabril. Buscan actualizar los valores permitidos por solicitud de bares y otros negocios del rubro de la capital, que por los viejos estándares, nunca aprueban las inspecciones. Ya han realizado reuniones y las primeras mediciones, y actualmente trabajan en la redacción de una nueva ordenanza.

Redacción / NTV