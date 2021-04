Dijo que fue ultrajada por su padre, igual que sus hermanos

Fue un testimonio conmovedor el que dio este miércoles en la Cámara del Crimen 1 de San Luis C.G., hija de A.G., un hombre que es juzgado por abusar de dos hijos y dos hijastros. La joven —quien es mayor que las cuatro víctimas y es fruto de un matrimonio anterior del acusado— dijo que ella también fue ultrajada por su padre en la infancia, aunque la investigación de su caso no se consolidó. Es posible que este jueves las partes den sus alegatos y se escuche el veredicto. La Fiscalía de Instrucción ha solicitado que A.G. sea condenado a 35 años de cárcel.

Según contó Héctor Zavala Agüero, el abogado que representa a la última pareja de A.G. y madre de las cuatro víctimas, la declaración de C.G. fue muy emotiva, ya que la joven tuvo que recordar los abusos a los que fue sometida por su papá. "Por momentos, su declaración se entrecortó por su llanto. Contó que los hechos comenzaron cuando vivía con él, es decir, mientras el hombre estaba en relación con su mamá. Dijo que él la tocaba en la cama, que la despertaba y se le subía encima. Y que los abusos continuaron después que sus padres se separaron: el imputado siguió viéndola porque la llevaba a ella y a sus hermanos" a su casa, resumió.

Tras la declaración de C.G. hizo lo propio V.B., su mamá. "Refirió que cuando estaba viendo una película con sus hijos, a raíz de una escena, les dijo que no se tenían que dejar tocar por nadie, ni por un extraño ni por parientes y que ante cualquier hecho de ese tipo tenían que hablar con su familia. Ahí, su hija mayor (C.G.) rompió en llanto y contó que había sido abusada por su papá, que hubo constantes manoseos que sucedían cuando la dejaban con él", relató Zavala Agüero. Y explicó que la testigo dijo que después recibió muchas amenazas y burlas por parte del acusado, dado que hizo la denuncia, pero la investigación no prosperó "porque ella nunca tuvo para pagar un abogado y porque la Justicia no la escuchaba".

Antes de los crudos relatos de C.G. y su mamá declararon las psicólogas del Poder Judicial, Gladys Samper y Analía Ávalos, quienes entrevistaron a tres de las víctimas. Samper, tras ver los registros de la Cámara Gesell que realizó cuando la hija biológica de A.G. tenía 8 años y el hijo 9, señaló que en el caso de la niña notó que durante toda la entrevista tenía mucha vergüenza, timidez, tristeza, temor y dificultad para contar detalles de los hechos vivenciados. Dijo que su relato reunía los criterios de credibilidad y que vio un estado de vulnerabilidad absoluta. "No es un discurso armado ni preparado", aseguró.

Durante la pericia, la pequeña logró dar detalles de un hecho puntual. Dijo que su padre abusó de ella al lado de la mesa donde comían y que sucedió cuando sus hermanos se fueron a jugar. La niña narró que el hombre le advirtió que no contara nada o, de lo contrario, iba a matarlas a ella y a su mamá. Cuando Samper le preguntó cuántas veces habían sucedido esos episodios, ella respondió "muchas veces".

En cuanto al niño, Samper resaltó que a él le costó mucho hablar. Dijo que lo entrevistó en 2018 y que dos años antes intentó hacer la Cámara Gesell, pero que al llegar al Poder Judicial el chico vio a su padre pasar por uno de los pasillos y se negó a ser entrevistado. Su negativa fue tal que se mantuvo escondido debajo de un escritorio atemorizado durante un rato, recordó la psicóloga.

Cuando se pudo hacer la entrevista, la víctima relató que una vez su papá lo hizo entrar al baño y allí abusó de él. Además, dijo que el acusado era violento y que tuvo varias peleas con su madre. Inclusive mencionó que en una de ellas se agredieron mutuamente con cuchillos. Samper refirió que el niño no se notaba tan angustiado, pero sí con dificultades para recordar y contar. A pesar de eso, valoró que su relato "reunía los mínimos criterios de credibilidad".

Por último, indicó que el chico sufrió una "prematuración en lo sexual" y que esto tuvo impacto en él. La psicóloga dijo que su madre le comentó a ella que al niño no lo recibieron más en la escuela porque había tenido algunas conductas consideradas fuera de lugar. Samper explicó que dichas conductas "representan de manera activa aquello que vivió de manera pasiva".

Finalmente, el abogado Zavala Agüero refirió que Ávalos declaró sobre la Cámara Gesell que le realizó a uno de los hijastros del sospechoso. "El chico habló muy poco y se tapaba la boca. Entonces las preguntas que le hicieron a la licenciada iban enfocadas a ese aspecto. Ella dijo que el relato fue validado, que había signos de abuso y que la actitud corporal y la expresión del chico estaban relacionadas a eso. Yo le pregunté si había alguna posibilidad de reparación del daño sufrido y dijo que no, que lo va a tener de por vida y que este le iba a dificultar las relaciones sociales, de pareja, sexuales y de todo tipo, y que él había sido mucho más afectado que los demás hermanos", concluyó.