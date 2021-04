Koeman sobre Messi: "Para mí tiene que terminar su carrera en Barcelona"

El entrenador Ronald Koeman aseguró hoy que Lionel Messi "tiene que terminar su carrera" en el Barcelona, aunque aclaró que es una decisión que "tiene que tomar" el jugador rosarino y aseguró que no le "interesa" ni le "preocupa" lo que se hable del asunto, luego de trascender que el PSG volvería a intentar contratarlo.

"Ojalá que Leo siga con nosotros, lo hemos dicho varias veces. Para mí tiene que terminar su carrera aquí, lleva toda su vida aquí, pero es una decisión que tiene que tomar él. Eso no me preocupa nada, me preocupa el partido de mañana y ganar", aseveró.

En una conferencia de prensa que brindó en la previa al partido ante el Granada y al ser consultado acerca de la posible oferta del PSG por Messi, Koeman señaló que no le "interesa" ni le "preocupa" lo que se pueda hablar del jugador y dijo que tampoco sabe si es "verdad".

"No me interesa, la verdad. No sé si es verdad y ojalá que Leo siga con nosotros. En mi opinión, debe acabar su carrera aquí", expresó, tras lo cual manifestó: "Vamos a ver lo que pueda pasar a final de temporada".

En las últimas horas trascendió que el PSG volvería a la carga por Messi, según un informe de TNT de Brasil que indicó que el club parisino está preparando una oferta al capitán del Barcelona para los tres próximos años.

Según el medio brasileño, el PSG cree que tiene la mejor propuesta para tratar de convencer a Messi, quien todavía no renovó con el Barcelona ni confirmó que se irá al final de temporada ya que el jugador argentino esperará hasta que culmine la Liga para tomar una decisión sobre su futuro.

Al ser consultado si al Barcelona le hace falta un futbolista como Neymar, Koeman señaló: "Es importante, como para cualquier equipo, tener a los mejores del mundo. Ellos han demostrado estar juntos en el Barça y pudieron lograr las cosas que lograron. Ahora no es así y trabajamos con muy buenos jugadores. Nunca se sabe si ganas cuando tienes los mejores, las posibilidades son más grandes pero yo creo que hay que pensar y hablar del día de hoy. Lo que ha pasado, no cuenta".

