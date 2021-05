Nuria Martínez debutó en Independiente y es de Primera

Tras pelear y demostrar de lo que está hecha, Nuria Martínez cumplió el objetivo que se había impuesto meses atrás cuando llegó a Independiente. La villamercedina, de 20 años, vio los primeros minutos con la camiseta del "Rojo" de Avellaneda frente a Villa San Carlos. El entrenador Pablo Goglino la incluyó en el once titular y la ex San Martín y Aviador Origone cumplió una buena labor en su debut en Primera. Jugó en el mediocampo pegada a la banda derecha, fue aguerrida en la marca y aportó velocidad y potencia a un equipo ofensivo que se quedó con el triunfo por 3 a 0.

"En la última práctica, el día previo, me dijeron que arrancaba como titular, así que obviamente estaba contenta. Esa noche de la ansiedad no pude dormir, quería jugar el partido. Era algo muy esperado y soñado", recordó Nuria, quien en las tres fechas anteriores (ante Huracán, River Plate y Rosario Central) había ocupado un lugar en el banco de relevos. Y agregó: "Cuando iba entrando a la cancha pensaba: 'Estoy debutando en AFA y hasta hace poco jugaba en una cancha de tierra con mis amigas'. Fue todo muy loco, se me pasaron muchas cosas por la cabeza".

Frente a Villa San Carlos, último en la Zona B, sin unidades hasta el momento, Nuria vistió la camiseta número 6, que habitualmente utiliza Laura Sampedro. Tuvo buenas intervenciones —se fue reemplazada en el complemento— y logró plasmar su estilo para que el cuerpo técnico del "Rojo" la siga teniendo en cuenta en las próximas presentaciones.

La mediocampista, que también se puede desempeñar en defensa, analizó su actuación durante el encuentro jugado en el Predio Pasión Villera de Berisso, por la sexta fecha del Torneo Apertura: "Primero traté de contenerme, no soltarme mucho para ver el juego del rival. Después pasé al ataque y tuve una llegada en la que la pelota se fue por arriba del travesaño. En el segundo tiempo entré más conectada al juego, avancé más para ver si podía marcar. La verdad es que fue un partido peleado y el balance que hago es positivo".

Con el estreno en el club de Avellaneda, también llegaron las palabras de aliento y felicitaciones, especialmente del núcleo más cercano: "Mi familia y amigos me saludaban a cada rato, me preguntaban cómo me sentía. La verdad es que el apoyo de ellos es inmenso, estuvieron siempre. Ese día fue justo el cumpleaños de mi mamá y estaban todos muy contentos".

A un paso de la clasificación:

Actualmente Independiente ocupa la tercera colocación del Grupo B, con 11 unidades, y está a un paso de conseguir el objetivo de avanzar a la Fase Final, que reunirá a los ocho mejores del certamen (cuatro equipos por zona). El líder del grupo es River con 18 puntos, mientras que UAI Urquiza se ubica en segundo lugar (18) y Rosario Central (8) cierra en cuarta posición la zona clasificatoria.

"Estamos cerca y creo que vamos a clasificar. Una vez que termine el grupo hay que prepararse para lo que viene", anticipó Nuria, quien al despedirse señaló que en el "Rojo" ha crecido como futbolista y que está enfocada en superarse "para tener más minutos y sumar al equipo".

Nuria debutó y cumplió. Ahora peleará por afianzarse en Primera.