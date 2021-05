Fue preso por acercarse a su ex cuando no podía

José Gervasio Ponce sabía que no podía arrimarse a R., su expareja. Desde diciembre pasado tenía una orden judicial que le prohibía no solo no estar a menos de 200 metros de la mujer, sino que también le impedía hostigarla a través de mensajes. Pero el hombre de 29 años, según denunció la víctima, hizo caso omiso a esa medida del Juzgado de Violencia y la violó sistemáticamente. A tal punto que había conseguido instalarse otra vez en la casa del barrio Eva Perón II, a vivir bajo el mismo techo con su ex, a quien, en teoría, no podía acercársele. Pero eso se terminó el jueves 13, cuando atacó por última vez a la madre de sus hijos. Lo detuvieron y este viernes el juez Contravencional y Correccional 1 Santiago Ortiz lo envió a la Penitenciaría de San Luis por el delito de "Desobediencia de una orden judicial".

El magistrado resolvió de tal manera después de oír la declaración de R., de los vecinos que la auxiliaron en esa última agresión y de ver el informe de la médica que revisó a la mujer para constatar si tenía lesiones.

R. contó que hacía ocho años que estaba en pareja con Ponce. Fruto de esa relación nacieron sus hijos de 4 y 6 años. Convivieron en su vivienda del pasaje 2 del barrio Eva Perón II hasta octubre pasado, cuando se tornó insoportable.

Cansada de las "continuas agresiones, tanto verbales como físicas de parte del imputado", como tomarla de los cabellos, darle patadas y pegarle manotazos, ella decidió separarse del hombre, repasó el juez en su resolución.

En ese entonces, Ponce se fue del domicilio. Pero su partida duró tan solo un momento. Regresó a la vivienda y con ello volvieron también las agresiones. Fue por eso que R. lo denunció.

El 14 de diciembre, una jueza le impuso al imputado una exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento hacia la mujer y sus hijos, lo que incluía "todo contacto y/o aproximación por cualquier medio (telefónico, mensajes de texto y otros), inclusive los informáticos, intimando a Ponce al cese de todo tipo de agresión y hostilidad".

Pero el hombre nunca respetó tal medida, puesto que luego regresó al domicilio, a vivir allí como si nada hubiera pasado y no pesara sobre él tal prohibición judicial.

El jueves 13, según relató la víctima, Ponce se fue de la casa. La mujer se tranquilizó, porque pensó que ya no iba a volver y comenzó a limpiar la vivienda. Pero se equivocó: alrededor de las 23, él volvió y lo hizo con violencia.

Empezaron a discutir. Pero en segundos pasó de las palabras a los golpes. Enfurecido, la tomó de los cabellos y golpeó su cabeza contra su pareja. Luego cerró la puerta principal de la casa.

R. fue al baño a buscar refugio, pero cuando vio que su ex se le venía encima corrió hacia la entrada principal del domicilio. Quiso abrirla, pero no pudo. Lo que sí logró fue pedir ayuda a los gritos. Y lo consiguió: sus vecinos la oyeron y llamaron al 911. A los minutos, Ponce fue arrestado por los efectivos de la Comisaría 40ª.