Carlos Herman Fernández, en defensa de la tradición

"La Federación Gaucha de San Luis nació después de muchos años de trabajo, entusiasmo, sueños y un montón de ideas, cuando mucha gente se reunía con una sola convicción: rescatar todos los valores de nuestra cultura popular”, dice Carlos Herman Fernández, fundador y expresidente de esa entidad.

La historia comenzó cuando tenía 22 años. El 19 de agosto de 1968 fundó la primera entidad tradicionalista de San Luis: 'El Palenque'. No lo hizo solo, estaba acompañado por personas muy ligadas a la actividad cultural tradicionalista de los sanluiseños como Orlando Fernández, Alberto Catalá Menéndez, un señor de apellido Machado; dos jóvenes universitarias, una de ellas Dora Mandracho, Gloria Taquies y la colaboración de Horacio de Belva, un periodista amigo de El Diario de San Luis.

Fernández recuerda que por esos años se encargaba de enviar delegaciones de San Luis al Festival Nacional del Malambo, que se hace anualmente en Laborde, provincia de Córdoba. “Nunca supe cómo llegaban a mi domicilio esas invitaciones, pero lo hacían. Nunca fui a Laborde, no conozco ese lugar. Había nacido mi pasión por las agrupaciones gauchas y fui el creador de 'Los Reseros'. A raíz de esa actividad me puse en contacto con el Congreso Internacional de Federación Gaucha en Brasil, entidad que era representada por el doctor Jacob Monfilo y que reúne a tres países: Brasil, Argentina y Uruguay. La intención era que nos conocieran y aprender”, rememora.

Y agrega: “Esa entidad tenía mucha actividad, había realizado seis congresos, y el séptimo le correspondía hacerlo a nuestro país. A nivel nacional no había consenso para concretarlo, pero me ofrecieron la posibilidad de organizarlo en San Luis a través de la Asociación Encuentro de los Cuyanos, que yo presidía”.

Por distintos motivos, el congreso no se hizo. La primera razón fue porque tres provincias del sur de Brasil se separaron de la entidad madre y la segunda, porque el presidente de la Federación de Buenos Aires no aceptaba ni permitía que una provincia como San Luis organizara semejante evento. "Nosotros teníamos el apoyo del gobierno, estaba todo listo, los hombres y las mujeres contratados, incluido el hotel de El Volcán, pero ese congreso no se pudo hacer en San Luis”, recuerda con pena Fernández.

“No pasó mucho tiempo hasta que el comodoro Juan José Guiralde me sugirió que creara la Federación Gaucha de San Luis y después de algunas reuniones se formó la entidad que nos nuclea. Entre las entidades fundadoras estuvieron ‘El Relincho’, de Concarán, presidida por Luis Vílchez; ‘Rebenque y espuelas’, de Anchorena, Departamento Dupuy; ‘Domingo Sánchez Chaparro’, de San Francisco, presidida por Osvaldo Salinas; ‘La amistad’, de La Calera, y el Centro de Investigaciones ‘Dalmiro S. Adaro’, de San Luis, entre otras”, recuerda Carlos.

“Entendía y entiendo que la tradición no es solo el hombre que anda a caballo; la tradición comprende a la danza, el canto, usos y costumbres, las comidas típicas, la historia. Todo eso hace a la tradición, a la identidad cultural de los pueblos. No podemos estar divorciados del resto y solo hacer actividades con el hombre a caballo”. Y continúa: “Estamos empeñados en brindar, rescatar y tratar que nuestros jóvenes conozcan toda nuestra identidad nacional, y por ende aprenderemos a respetar a nuestras autoridades y nuestra soberanía nacional”, se propone.

Bajo su presidencia y después de un arduo trabajo, el 14 de abril de 1995 se inauguró el Monumento al Gaucho Cuyano en la localidad de La Tranca, donde está el límite tripartito de las tres provincias cuyanas, San Juan, Mendoza y San Luis. Fernández dice que todo nació en una charla informal un 10 de octubre de hace muchos años en la ciudad de Río Cuarto, donde se conmemoraba el Día del Gaucho porque se estimaba que en aquella ciudad el general San Martín había pernoctado cuando viajaba de Córdoba a Mendoza para hacerse cargo de la gobernación.

“Aquel día hablé con amigos de Mendoza con la idea de hacer un monumento. Pasó el tiempo y seis meses después vinieron a mi casa los mendocinos Felipe Gaso, Segundo Rojas y Albino Fompela. Intercambiamos ideas y como no estaban los sanjuaninos, propuse que la próxima reunión se hiciera en Encón. Quince días después estábamos ahí junto a Eligio Calderón y Elio Torres”, recuerda Fernández.

Las propuestas eran diferentes, pretendían hacer un homenaje en la plaza del lugar, pero había dos motivos importantes que hacían inviable esa posibilidad. Uno era que Encón está 50 kilómetros tierra adentro de la provincia de San Juan y el otro, que la plaza estaba alejada de la ruta nacional y nadie vería el monumento.

Entonces el puntano propuso que se hiciera en el límite tripartito y fundamentó el por qué: "Entre 1540 y 1545, llegaron a la zona de La Tranca y la laguna de Guanacache los colonizadores y aventureros españoles, y se produjo la conjunción de las mujeres huarpes con los conquistadores; así nació nuestra raza gaucha. Además, en 1820, mientras San Martín liberaba a Chile, tres varones y una mujer, Javiera Carreras, aparecieron en la zona con la idea de apoderarse y armar un gobierno dirigido por ellos, recibiendo apoyo del extranjero para llevar a cabo su cometido. No pudieron: el general Carreras, quien se hacía llamar ‘El Restaurador’, fue vencido en una batalla cercana a La Tranca, en un lugar llamado Punta del Médano, cerca del límite de las tres provincias. Cuatro años después, en 1824, el gobernador de San Luis, José Santos Ortiz, convocó a los diputados del centro del país para hacer una Constitución nacional en un lugar llamado San Miguel de Las Lagunas, pero los cordobeses propusieron hacer una en Córdoba y fracasó la convocatoria de Ortiz”.

El relato histórico de Fernández continúa: “En 1827 José Santos Ortiz firmó con las provincias cuyanas el Tratado de Guanacache, para una mejor convivencia, con coincidencias religiosas y económicas, pero por sobre todo para una ayuda mutua contra el asedio constante de las tribus del sur. Por todo eso fundamenté mi posición de que el Monumento al Gaucho Cuyano se erigiera en La Tranca. No hubo oposiciones y se inauguró el 14 de abril de 1995. Cecilio Calderón fue por muchos años el presidente de la comisión 'Monumento al Gaucho’”.

La federación puntana estaba integrada, entre otros, por el asesor Jesús Liberato Tobares, Zulema Castillo, Roque Luis Riva, Segundo Olavarriaga (de Anchorena), Luis Vílchez, José Argentino Alcaraz y Ernesto Pedroza. "Se construyó un tinglado de 10 por 30 metros, que hoy está en malas condiciones por las inclemencias del tiempo. La fiesta inaugural fue fantástica por lo emotivo, acudieron al llamado delegaciones de las tres provincias con agrupaciones gauchas, cantores, bailarines y las bandas de música del GADA 161 y del Liceo General Espejo de Mendoza. Recuerdo que izaron la bandera emocionados hasta las lágrimas tres gauchos de la zona, Juan Prágido González, Germán Carrizo y Balduino Mathus", relata Fernández.

El encuentro gauchesco, suspendido por la pandemia, concentra habitualmente las delegaciones alrededor del monumento, de los kioscos y las cantinas, donde se realizan las destrezas criollas. La inauguración oficial se hace con la procesión cívica encabezada con la imagen de la virgen de la Medalla Milagrosa y luego los discursos, mientras se bailan cuecas y gatos cuyanos. A la noche, el festival marca el eje central del festival. Actúan conjuntos cuyanos y nacionales y se hace el tradicional baile de cierre.

La Tranca es un paraje del Departamento Ayacucho cuya cabecera es San Francisco. Tiene una escuela pública digital, la Unamuc Pe 16. Tiene una población muy pequeña diseminada por la zona y un barrio denominado Huarpes, donde habitan familias descendientes de nuestros originarios que se dedican a la crianza de animales y al tejido de prendas usando, en algunos casos, viejos telares de palo.

Fernández explica que la Federación Gaucha hace un par de años que no puede realizar el encuentro, por la pandemia.

Sobre las jineteadas cuenta: "Son un espectáculo circense, algo no tradicional; participamos de desfiles y reuniones. Las respeto, pero no las comparto. Las defiendo, no porque me gusten, sino que defiendo la fuente de trabajo. Son miles de personas las que se mueven con esos espectáculos: tropilleros, transportistas, jinetes, ayudantes, pilcheros, locutores, cantores, sonidistas y bailarines; pero no es tradicional”.

El hombre pertenece a la Confederación Gaucha Argentina. En esa condición, con un amigo de Mendoza y una abogada de Tucumán, trabajan en un programa en defensa de la cultura popular que sirva para todas las provincias. “Creo que con nuestra generación se acaba una importante parte de la tradición argentina. Dios quiera que no, pero hoy no se llaman conjuntos, se denominan bandas, y ver bailar una zamba o un zapateo no es lo mismo, tiene mucho de ballet. Entre otras cosas, se ha perdido el galanteo, se ha cambiado todo y la intención es recuperarlo”, dice convencido.

“Hoy la Federación Gaucha de San Luis está presidida por Pablo Camargo y, si él me lo permite, lo voy ayudar. Es joven y tiene muchas ganas de trabajar, porque hay muchas cosas por hacer, especialmente en la edición de la revista Fogón de Huellas, que lleva ese nombre en homenaje a los fogones gauchos que se hacían en los duros caminos o en las huellas de carros. El fogón era un punto de reunión, se tocaba la guitarra, se intercambiaba información entre los que iban y venían, siempre al caer la tarde, para evitar que el humo o el fuego alertara a los indios y evitar así un posible ataque”, explica.

Carlos Herman Fernández es nacido en San Luis y está casado con Mirta Lidia Fernández. Tiene dos hijos: Juan Martín y Juan Pablo, integrante del conjunto folclórico Savia Nuestra, y una nieta de 10 años, Pía Jazmín.

Se jubiló como empleado público después de 30 años de servicio. Además, trabajó en radio Nacional y en Dimensión. Con 'Nino' Romero hicieron “Con los nuestros” en televisión y fue columnista del programa "Como en botica", conducido por Adrián Rocha en LS11 radio La Plata, que tenía de cortina musical un tema de Los Arrieros Puntanos. Es además autor de cuatro libros: "La Tranca, Monumento al Gaucho Cuyano", "Biografía y antología de autores puntanos", "Desde el fondo del tiempo" y "Recuerdos del Tata".