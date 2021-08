El cepo a la exportación de carne afectaría aún más al consumo

Hábito que se convirtió en lujo. El cepo no garantiza que no haya subas.

En plena pandemia los argentinos no solo extrañan a aquellos familiares que hace mucho no visitan. También los invade la nostalgia por hábitos sociales tan simples como comer un asado. Y hasta esa mínima costumbre se complicó no solo por los altos precios de la carne, sino también por los vaivenes del mercado. El gobierno nacional analiza extender el decreto de restricción de las exportaciones cárnicas, lo que produciría otra notoria merma en el consumo interno. Ese es el temor de los comerciantes minoristas puntanos que, asfixiados por los precios, ahora podrían sentir otro golpe al mentón.

Según un relevamiento realizado por El Diario, varias carnicerías de la ciudad capital experimentaron disminuciones en las ventas cuando, a raíz del primer cepo exportador, se especuló con un faltante por parte de los frigoríficos que abastecen a las góndolas puntanas.

Además de un aumento del 10% de la media res al gancho, los carniceros sufrieron aumentos en servicios como luz o gas y, algunos, en la actualización de los alquileres de los locales.

Las especulaciones del Mercado de Liniers siempre tienen un efecto negativo en los mostradores, especialmente en el interior del país. Y aunque desde el Estado nacional se esmeran en afirmar que la carne bajó, en Buenos Aires aclararon que solo se trató de un 5% que no impactó en el resto de las provincias.

Para Martín Jaime, dueño de un frigorífico de la avenida Lafinur, el impacto inflacionario y del cepo se sintió fuerte en el bolsillo de su clientela. "Antes vendía hasta ocho medias reses por fin de semana, del viernes al domingo; ahora apenas llego a seis en toda la semana. La venta decayó muchísimo. Antes la gente pedía, por ejemplo, un kilo de blanda, ahora solo busca llevar tres o cuatro bifes", contó el comerciante.

Actualmente Jaime paga entre $420 y $440 el kilo de carne de novillo, cuando en las carnicerías de Buenos Aires cuesta $345. "Viajé y compré asado: me vendieron el vacío a $500 y el resto de los cortes a $380, acá eso no existe. Es una locura la diferencia. En San Luis, una media res de 114 kilos nos sale a nosotros $49.320 y cuesta mucho vender. Para peor, los impuestos no bajan, solo un poco la luz. Sin dudas este cepo nos complicará aún más", explicó.

Marcelo Giménez, dueño de un mercadito, percibe la misma problemática. "En mayo, cuando salió el cepo, de inmediato empezaron las subas. Y eso nos afecta a todos. La gente compra mucho menos, además la carne no baja nunca. Cuando dijeron que en Buenos Aires había bajado, eso acá nunca llegó. Antes yo vendía doce medias reses por semana y ahora, con suerte, llego a ocho", dijo.

"A veces —afirmó— el cliente pide cien pesos de carne molida y eso es apenas un puñadito. Eso te da la pauta de que la gente consume cada vez menos".

"Al no alcanzarle para la carne, la gente opta por el pollo o el cerdo, pero esas carnes también subieron. Si prolongan el cepo y genera subas, vamos a estar mucho más complicados", reflexionó el comerciante.

El martes próximo vence el decreto que fijó el primer tope del 50% a las exportaciones. En la cadena cárnica esperaban una respuesta oficial. Según la administración de Alberto Fernández esto generaría, una vez más, mejores precios en los mostradores de las carnicerías, pero eso no se verificó. Al menos en las góndolas puntanas. Mientras se espera la confirmación de la nueva restricción, sus posibles efectos ya preocupan a los comerciantes locales.