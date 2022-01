Por la ola de calor, aconsejan hidratar más a los perros

La ola de calor ya empieza a hacerse sentir en toda la provincia. El termómetro supera con facilidad los 35º y para el resto de la semana está previsto que llegue a los 43º. Es por eso que veterinarios sugieren algunos cuidados puntuales para que las mascotas no se vean afectadas. Para que los perros puedan estar tranquilos, hay que hidratarlos, refrescarlos, mantenerlos a la sombra y vaciar y llenar los bebederos varias veces por día para que el agua se mantenga fresca.

No importa la raza, sean de gran porte o pequeños, de pelo largo o no, todos pueden sufrir un golpe de calor que los lleve, incluso, a la muerte. "Los que tienen un hogar seguramente están adentro de la casa, no pasan frío ni calor. Pero aquellos que deambulan en las calles no tienen adonde resguardarse, entonces los vecinos deben colocar algún recipiente con agua y a la sombra, para que puedan descansar, ya que sus patitas se queman al pisar el asfalto o las veredas", explicó el veterinario Javier Bossa.

También aclaró que no hay que utilizar baldes de metal porque calientan el líquido y el agua puede llegar a un punto casi de hervor. Desde que empezaron las altas temperaturas, tuvieron varias emergencias por perros que estaban desvanecidos, generalmente porque quedaron en la intemperie y sin agua. "En esos casos el principal error que comete la persona es el mojarlo completo. Los canes no tienen glándulas sudoríparas, ellos manifiestan el calor con el jadeo y sacando la lengua. Entonces hay que refrescarlo de manera gradual, primero las extremidades y después la panza, sino se genera un efecto contraproducente. Y ahí llevarlo inmediatamente a un veterinario para que lo medique. Puede salvarse, pero hay que saber cómo actuar", remarcó.

Muchas veces los llevan en el auto, el dueño se baja y el perro queda encerrado, eso es malo y puede desmayarse.

En cambio, a los que están acalorados pero no han sufrido ningún golpe sí recomiendan bañarlos. "A algunos les gusta el agua y si la familia tiene una pileta en el patio, seguramente pegó el salto y se metió, para jugar y para estar fresco", remarcó.

Además, el profesional contó que, a pesar de que parezca lo contrario, las razas de pelo largo están preparadas para combatir las jornadas más agobiantes. "Los Cocker, los Collie, los Ovejeros, los Siberianos, los Caniches, entre otros, tienen un pelaje específico y la temperatura del cuerpo es dos grados menos que la que tiene el pelo. Entonces eso los protege un poco. Pero la recomendación es que si se lo cortan, se lo mantengan así, o que se lo dejen largo, pero no en un intermedio", aclaró.

Asimismo, Bossa sostuvo que es muy riesgoso dejarlos encerrados adentro de un vehículo. "Muchas veces los llevan de paseo, el dueño baja en un comercio y el perro queda ahí. Eso es malísimo, porque el oxígeno comienza a acabarse, por más que el auto esté en la sombra. Nunca los dejen así porque cuando regresen ya puede estar inconsciente", manifestó y también pidió a los vecinos que denuncien los casos de maltrato físico o de abandono en la Justicia.

La situación de los gatos, que también son mascotas más comunes en los hogares, es bastante diferente. Porque los mininos suelen ser más independientes de sus dueños. Pueden salir por una ventana, trepar un árbol o a una pared en busca de comodidad para resguardarse de las condiciones climáticas. Por eso, Bossa sostuvo que no es necesario intensificar tanto los cuidados como en el caso de los perros.