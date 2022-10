Procesaron y ordenaron la libertad de un motochorro

Este domingo, cerca del mediodía, el juez de Garantía 3, Marcos Flores Leyes, procesó por “Robo simple” a Maximiliano Jesús Quiroga, ordenó su libertad y dispuso que deberá firmar el libro de procesados cada quince días durante tres meses. El delincuente fue arrestado el viernes a la noche por agentes de la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) tras una persecución luego de que junto a un cómplice les robara dos celulares a dos niñas en la calle Sarmiento al 2000.

La causa está a cargo del fiscal de Instrucción 1, Emmanuel Sastre, quien trabajó en conjunto con el fiscal adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñan. Este último, consultado por El Diario, señaló que las víctimas fueron dos niñas de 9 y 13 años y no una menor y una mujer adulta como trascendió en un primer momento. “La investigación contó con la buena participación de la Comisaría 2ª. Hemos pedido esa medida que fue dispuesta por el juez en vistas a que por lo pronto esta persona no presenta una característica que lo vaya a hacer eludir la Justicia en principio y ante la falta de antecedentes que el mismo tiene. Hasta donde hemos podido ver en el sistema Iurix no presenta antecedentes, pero estamos a la espera del informe del Registro Nacional de Reincidencia (RNR) que nos corroborará esa información”, explicó el fiscal Díaz Estopiñan.

La fiscalía analizará los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas.

“Todas las medidas que le hemos solicitado al juez y a las que él ha dado lugar conllevan una responsabilidad por parte de Quiroga que en caso de no cumplirlas quedará en una situación en la que podría llegarse a ordenar su detención de ser necesaria o agravarse su situación procesal”, resaltó y agregó que el acusado fue representado por la defensora oficial Nadia Agundez, quien no se opuso a las medidas solicitadas.

En cuanto a las pruebas que hasta el momento han logrado reunir contra Quiroga, el fiscal señaló que son “la denuncia; el informe policial homologado (IPH); los informes médicos que se les hicieron a las menores; el acta de detención; el acta de requisa cuando se le encontraron a esta persona los elementos sustraídos a las víctimas y también el secuestro del vehículo” (en el que circulaban Quiroga y su cómplice, quien continúa prófugo).

“Estamos a la espera de otras pruebas como por ejemplo los registros de las cartas de llamadas al 911 donde podremos saber si hubo algún vecino que haya visto la situación y entrevistarlo. Además recurriremos a los domos de seguridad pública y alguna que otra cámara privada situada en el posible recorrido de escape que tuvieron (los sospechosos) con el fin de poder identificar a la otra persona”, resaltó.

Según un informe policial alrededor de las 23:30 del viernes, agentes del DRIM detuvieron a Quiroga tras una persecución que finalizó en la calle Mendoza, entre Las Heras y Tomás Jofré, en la zona oeste de la ciudad de San Luis. El ahora procesado, quien tiene 20 años y domicilio en el barrio José Hernández, iba como conductor en una Motomel 150 azul. Su cómplice, quien iba como acompañante, logró escapar corriendo cuando los policías los interceptaron.

Cuando los efectivos requisaron a Quiroga le hallaron los dos celulares que habían sido denunciados por las víctimas como robados: un Motorola G5 Play y un LG K9. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, quien tomó vistas fotográficas. Luego, Quiroga y la moto, que quedó secuestrada, fueron trasladados a la Comisaría 2ª.

