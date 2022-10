Policías confirmaron que Rosendo estuvo en la casa donde se produjo el robo

Este martes continuó el juicio que se le sigue al exsenador Omar Rosendo en la Cámara Penal 2 de Villa Mercedes por “robo doblemente calificado por ser en poblado y en banda”, “desobediencia de una orden judicial” y “violación de la medidas antipandémicas” con la etapa probatoria donde se les tomó declaración a siete testigos y se abrió la exhibición de pruebas.

En este segundo día de audiencia el primero en declarar fue el subcomisario Rubén Pedernera, que en ese momento trabajaba en la Comisaría 8ª que tenía la jurisdicción en la zona donde está ubicada la casa a la que entró Rosendo.

Pedernera dijo que su participación comenzó con la recepción de las tres denuncias: la primera fue del propio Rosendo, luego fue la de su expareja Ivana Massimino y tercera la de Juan Piturra, que es el encargado de la delegación de Smata.

Señaló que Rosendo se presentó en la Comisaría y dijo que había ido a la casa donde sabía vivir cuando trabajaba para el gremio de Smata (Italia 426) a retirar algunas pertenencias de su hija. Y que cuando fue faltaban elementos.

Luego recibió la denuncia hecha por la expareja del imputado, que vivía en ese domicilio, y dijo que habían entrado a la casa y le habían robado. Que el autor del robo había sido Rosendo y quye se llevó entre otras cosas las camas, dos televisores y las mesas de luz.

Más tarde recibió al encargado del gremio que también declaró que habían entrado a robar en esa vivienda que es propiedad del gremio de los mecánicos.

Pedernera señaló que después se hicieron los respectivos allanamientos donde no se recuperaron los elementos robados. Pero destacó que luego de las averiguaciones realizadas, surgió que quién había sustraído los elementos de la casa (en su mayoría muebles) era Rosendo, quien había ido a ese domicilio con su hija menor de edad y su pareja. Contó también que habían revisado las cámaras de seguridad del Gobierno de la provincia y vieron que a la vuelta de la vivienda -ubicada en calle Italia al 400- había una camioneta y otro vehículo con un carro donde estaban cargando los muebles.

También se determinó que el vehículo y el carro eran propiedad de un fletero que fue contratado, por lo que agregó que se trataría de de un robo premeditado.

Otros dos efectivos que declararon este miércoles dijeron que en la madrugada del 18 de mayo de 2020 recibieron un alerta a través del 911 donde informaban que en la vivienda de la calle Italia había 6 hombres intentando ingresar. Cuando los efectivos del comando radioeléctrico llegaron al lugar no vieron nada extraño pero sí vieron la camioneta que les habían referido que estaba estacionada allí.

También dijeron que vieron que estaba Rosendo en el domicilio a quién reconocieron pero no advirtieron nada extraño. El exsenador les comentó que él vivía en ese lugar antes y les mostró una boleta del servicio municipal, aunque no figuraba su nombre. También les comentó que había llegado hasta ahí para retirar unas pertenencias y por eso los policías consideraron que no sucedía nada extraño en el lugar y se retiraron al no ver la seis personas que indicaba el alerta.

Otros dos efectivos de la Policía Científica también dieron su testimonio y contaron que tomaron fotografías en el lugar y una de ellas corroboró que sus fotos muestran dos aberturas de la casa violentadas: una puerta de rejas y la de madera de ingreso a la vivienda. Además advirtieron que la caja de la alarma estaba arrancada y tirada sobre las escaleras.

Y otro efectivo policial confirmó los dichos de sus compañeros respecto de que el aviso les llegó por la empresa de seguridad que instaló la alarma en la casa y que al ser violentada dio el alerta a la Policía. Si bien dijo que entró a la casa constató que no había nadie adentro, pero sí confirmó que vio la caja de la alarma tirada sobre la escalera.

También dijo que vio algunas bolsas embaladas a un costado y que notó la falta de una cama porque solo quedaba el respaldar; no así el elástico ni el colchón.

Redacción/MGE