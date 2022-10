Los adultos mayores se ponen en movimiento en el Palacio

Desde esta semana, los adultos mayores de Villa Mercedes cuentan con una nueva opción para poner el cuerpo en movimiento e incorporar la actividad física en sus vidas. El Municipio puso en marcha un taller de acondicionamiento y entrenamiento en el Palacio de los Deportes "José María Gatica", que ya sumó algunos interesados, como una de las primeras propuestas que habrá para este sector etario en lo que resta de la primavera y el verano.

"Lo vi en Facebook y me llamó la atención. Yo antes jugaba al vóley, pero ya no me dan las articulaciones para andar dando saltos, así que vine a probar", expresó contenta y agotada Mirta Eguía, una de las primeras en animarse a participar.

La iniciativa está orientada a personas de más de 50 años y es totalmente gratuita. Hay tres encuentros semanales: los lunes arrancan con un poco de ejercicios en los que trabajan el equilibrio, la fuerza y la resistencia, entre otras capacidades; los miércoles juegan un poco de newcom y los viernes realizan una caminata al aire libre por las calles.

"Creemos que la actividad física debe llegar a todos los rangos etarios de nuestra sociedad. Porque además de tener un grupo de pertenencia, promueve una vida más saludable y sirve para combatir enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso o el sedentarismo", dijo la secretaria de Deporte, Cultura y Turismo, Claudia Miranda.

El único requisito para sumarse es tener la edad señalada y llenar un formulario con todas las prescripciones médicas necesarias a tener en cuenta en caso de alguna emergencia.

Las clases están a cargo del profesor Julio César Aguilar y se concentran en el campo de juego del Palacio de los Deportes, desde las 10:30 hasta las 11:30.

En los dos primeros encuentros, ya hubo seis voluntarios que decidieron vencer la pereza y entrar en calor.

Osvaldo Philpot, por ejemplo, ya alcanzó las siete décadas de vida y no dudó en sumarse al equipo. "Me parece muy bien que podamos participar personas que ya tengamos unos cuantos años encima y que tengamos la oportunidad de potenciar los pequeños movimientos que podemos hacer todavía", afirmó.

El hombre reconoció que siempre se ha mantenido activo con algún deporte, aunque su preferido es el fútbol. "Sigo jugando de vez en cuando, pero esto nos permite estar mejor en forma. Hacer actividad física te ayuda en el día a día, hasta en las pequeñas tareas que hacemos en casa te empezás a sentir mejor, en las articulaciones, en la flexibilidad", aseguró.

Para la mayoría fue la primera vez que jugaron al newcom, una adaptación de vóley que ha ganado mucho terreno entre los adultos mayores. "Para mí esto es nuevo y esta iniciativa me gustó mucho. Espero poder seguir y que se sume gente porque es muy linda la propuesta", dijo Juan José Zapata, de 64 años.

Redacción / NTV