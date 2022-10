Leandro Igounet, presenta su unipersonal en San Luis

Cuando Leandro Igounet terminó sus estudios secundarios, no tenía muy en claro qué quería hacer con su vida. Un poco por mandato familiar y otro por la orientación de sus compañeros, decidió estudiar Abogacía. Pero en su interior, lo que más le gustaba era hacer reír a los demás.

En la mitad de su carrera y ya con un trabajo en una fiscalía, se cruzó con un taller de stand up que le cambió la vida. De a poco se fue metiendo en el mundo de la comedia. Primero, como un lado B de su vida: a la mañana iba al Juzgado y de noche hacía shows en bares.

Sin querer se dio cuenta de que se podía vivir del humor y ahora recorre escenarios de todo el país presentando su show. Hoy va a San Luis a presentar su unipersonal en la sala Tea, en 9 de Julio 1413. La función será a las 21 y las entradas se consiguen a través de boletería.com.ar, a 1.500 pesos.

En el show de stand up, Leandro cuenta historias de su vida, vivencias con su hijo y pequeñas anécdotas de cosas que antes no le sucedían, como que la gente lo reconozca en la calle. Pero además, genera una construcción colectiva con su público. “En las funciones pido que me cuenten qué hay para recorrer en sus ciudades y lo que sucede cuando se abre esa puerta es algo muy maravilloso: ahí hay una gran cuota de improvisación y se genera un debate, que es una cosa muy linda, donde la gente va aportando lugares, costumbres de sus ciudades y en el medio aprovecho para meter chistes. Al día siguiente recorro la ciudad”, contó el comediante.

Leandro en redes sociales

En su Instagram, donde cosechó más de 280 mil seguidores, realiza videos en los que recorre diferentes lugares de Buenos Aires y de las ciudades que visita. “Me autodefino como un mimo con pensamiento, porque, como todos sabemos, los mimos no hablan y en los videos tampoco hablo. Lo que hago es concentrarme en correr y luego, con el doblaje voy agregando lo que voy pensando cuando paso por esos lugares”, explicó el cómico, quien considera que la risa es un "acto liberador para cualquiera".

Redacción / NTV