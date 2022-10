Pezzini llega a la última fecha como el máximo candidato

El campeonato 2022 del TCR South América tendrá su última fecha en el circuito internacional de San Juan Villucum donde estará en juego la única corona disponible, la de campeón de pilotos. Y el puntano Fabricio Pezzini llega como máximo candidato.

"Estamos muy ansiosos, mañana (por hoy) comenzarán las pruebas, primero con un shakedown y luego con pruebas libres. Obviamente hay mucha expectativa y los nervios propios de una definición de estas características", comenzó el detalle Pezzini.

Hace unas semanas, en Buenos Aires, quedaron definidos los campeones de equipo y de la Copa Trophy, donde el PMO Motorsport con los Lynk & Co. se llevaron el primero y el brasilero Fabio Casagrande se adjudicó el segundo.

El campeonato de pilotos tiene a tres candidatos con chances matemáticas para lograrlo. El más lejano es el brasilero Raphael Reis con el Cupra del W2 Pro GP que, después del descarte obligatorio que había que realizar por el reglamento de la categoría, se ubica a 87 unidades de Fabricio Pezzini, cuando en San Juan habrá 96 en juego. El otro que le hará frente al piloto de Lynk & Co. será el argentino Juan Ángel Rosso, que está a 43 puntos del líder.

Al frente de la tabla general está el puntano Pezzini que acumula 441 puntos, luego de haber descartado 24 de su quinto puesto en la segunda carrera de El Pinar (Uruguay). Esta cifra que tuvo que dejar de lado es una muestra clara del gran año que está teniendo el piloto del Lynk & Co. #7 del PMO Motorsport.

"Tengo una ventaja en puntos que no es determinante, pero es importante, lo que me da la chance de especular un poco con algunos resultados. Otra de las cosas buenas es que voy sin kilos de lastre y rivales de jerarquía que no están en la lucha por el título que van sin kilos, por lo que pueden ayudarme", expresó el puntano.

Con respecto al trazado sanjuanino, Pezzini comentó: "Hicimos hasta acá un gran campeonato, fuimos muy regulares durante toda la temporada y ojalá lo podamos definir a nuestro favor. En cuanto al circuito es ideal, ya que no tiene curvones muy veloces y eso es muy importante, ya que el Honda (auto que maneja Rosso) se destaca en esos sectores, en cambio el nuestro es más fuerte frenando y traccionando. Este Villicum es ese tipo de circuito, donde se frena y tracciona permanentemente".

También será momento del debut de Figgo Bessone a bordo de un nuevo Peugeot 308 TCR. El más joven de la familia tendrá su primera participación en la categoría, donde ya también estuvieron Ernesto (padre) y Juan Pablo (hermano). Asimismo, será el debut como titular del argentino Matías Milla al mando de un Alfa Romeo Giulietta de la Squadra Martino Uruguay, y de la presencia de Walter Hernández en el Hyundai Elantra del brasilero Pedro Aizza, que no podrá estar en San Juan.

La última fecha del calendario 2022 del TCR South America expone el gran crecimiento de la categoría. Con ocho marcas diferentes y pilotos de cuatro nacionalidades, San Juan Villicum espera tener dos atractivas carreras que definirán nada más y nada menos que el campeonato de pilotos.

La actividad comenzará hoy con el shakedown y el primer entrenamiento, seguirá mañana con el entrenamiento restante y la clasificación, y culminará el domingo con las dos carreras que decidirán al nuevo rey del TCR South América.