Los cuadernos del humor

Las redes sociales se transformaron en una herramienta indispensable para algunos, una fuente de información para otros o simplemente una forma de distenderse, divertirse y encontrarse con otras personas. A Carla Laneri, Instagram, Facebook y TikTok la ayudaron a completar su trabajo como comediante y gracias a ellas sumó nuevos seguidores que la eligen por su propuesta humorística.

Sin embargo, Carla, quien creció profesionalmente como cómica entre bambalinas, no abandonó el teatro por completo y el mismo humor que se observa en internet lo comparte con el público en “Hilda”, el unipersonal que gira por el país y que este domingo presentará en el auditorio "Mauricio López" a las 21. Las entradas se consiguen a 2.500 pesos.

Es la primera vez que Carla se presenta en la provincia, como en muchas ciudades que eligió para la gira de su espectáculo que tiene como protagonista a una maestra en su última semana de clases, justo antes de jubilarse. “Soy profesora de teatro y conozco a otras maestras que me ayudaron a formar el personaje. Aunque no doy clases en escuelas primarias ni secundarias, me gusta explorar el mundo educativo y lo que atrae. Armé un trabajo en base a eso y me encontré al hacer el espectáculo con varias docentes entre el público que se sienten identificadas con lo que le pasa o dice Hilda”, expresó Carla.

En “Hilda”, Laneri revive las frases y actitudes que tiene la docente frente a sus alumnos, colegas, el pizarrón, las tizas que vuelan, el recreo, las planificaciones y correcciones que se acumulan a fin de año. “Me gusta mucho ver las miradas y las risas de las docentes que van a visitarme y cómo buscan las coincidencias en cada una de las escenas”, agregó.

La comediante logró en sus redes sociales que Hilda conviva con otros personajes como la preceptora, la psicóloga, una profesora de educación física o la directora y hasta una maestra particular. “Me gusta construir varios personajes porque, principalmente, me apasiona actuar. Hay algunas cosas del mundo docente que no conozco, entonces averiguo y me informo para que la interpretación salga lo más fiel posible”, contó la comediante.

Incursionar en las redes sociales fue una forma de distenderse en plena cuarentena. El 2020 la encerró a Carla en su casa y comenzó a crear. Como no contaba con muchas opciones para difundir su arte eligió Instagram. Empezó a subir videos y en un abrir y cerrar de ojos los seguidores aumentaron.

“Lo tomé como un impulso para seguir con mi trabajo. Luego llegó TikTok, Facebook y mi sorpresa siguió en aumento. Ahora, mi día comienza con la idea puesta en pensar un nuevo personaje o una historia diferente para que la gente se divierta. Me hace muy feliz crear contenido”, contó Laneri, que nació y creció en Buenos Aires y formó su carrera vinculada preferentemente con la improvisación.

Ante tantos celulares y aros de luz para filmar videos, Carla aseguró que “el teatro no se abandona, al contrario, las redes sociales en este momento sirven para sumar nuevos públicos de todas las edades que concurren al show en vivo”.