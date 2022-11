La ULP Virtual tiene a los primeros egresados de carreras de grado y terciarias

El convenio entre la Universidad de La Punta (ULP Virtual) y la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTreF), de modalidad a distancia, tiene a los primeros 168 egresados de carreras de grado y terciaria, quienes tras años de dedicación y esfuerzo cumplieron el sueño de acceder a un título de educación superior.

El acto de entrega de los diplomas contó con la participaron más de 500 personas, en su mayoría familiares de los egresados.

“Es la primera camada de las carreras más largas, las carreras de grado. El año pasado entregamos más de mil títulos en diplomaturas, pero esta es la primera vez que lo hacemos con las licenciaturas y tecnicaturas. Las colaciones son siempre los actos de las familias que festejan el logro del estudiante que alcanzó el título; y es el logro de la sociedad donde vive esa persona. Estamos festejando el logro del egresado, de su familia y su comunidad, y de la Provincia, que ha puesto recursos económicos para que esto se pueda concretar”, explicó la rectora de la ULP, Alicia Bañuelos.

Foto: ANSL.

“Obtener un título universitario es muy importante no solo para el egresado, sino que también para todo un país que hizo un esfuerzo. Si recorremos la historia de la universidad en Argentina vamos a entender la importancia y el valor que tiene que tengamos un sistema laico gratuito al que aportamos con nuestros impuestos, en otras partes del mundo esto no existe. En UNTreF hace 20 años que trabajamos con el dictado online y entendemos que esto es inclusión social y progreso, no solo económico, sino que principalmente es un crecimiento para la sociedad”, indicó el secretario general de la UNTreF, Horacio Russo.

Foto: ANSL.

“Fue un proceso de dos años de cursada, en el medio una pandemia y mucho sacrificio, ya que soy mamá y trabajo. Alcanzar el título es una alegría inmensa, un sueño cumplido. Creo que la única forma que tenía para llegar al título era poder realizarlo a distancia; estoy muy feliz y agradecida”, expresó Andrea Vega Clavero, quien este miércoles recibió su diploma de licenciada en Gestión Educativa.

Foto: ANSL.

La ULP Virtual fue creada en 2018 para ofrecer a todos los habitantes de la provincia una amplia oferta académica. En la actualidad cuenta con más de 45.000 estudiantes, quienes tienen acceso a formación universitaria gratuita y de calidad de forma online.

ANSL/ALG.