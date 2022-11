Gerard Piqué anunció su retiro y cuándo será su último partido en Barcelona

El futbolista del Barcelona Gerard Piqué, de 35 años, anunció este jueves su retiro como futbolista profesional, y dijo que su último partido en el estadio Camp Nou será el sábado próximo.

Piqué dejará la actividad después del partido del Barcelona, fuera de casa la próxima semana, antes de que la liga española se detenga durante el desarrollo del Mundial de Qatar 2022.

El marcador central se expresó en un video publicado en redes sociales, y afirmó que el encuentro de liga contra el Almería será el último en el Camp Nou de Barcelona; después de 14 años en el conjunto catalán tras su regreso del Manchester United en 2008.

"Quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo", dijo Piqué en el video. "Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou", agregó.

Considerado como uno de los mejores centrales de su generación, Piqué acumuló 35 trofeos durante sus 18 años de carrera. El defensor ganó nueve títulos de liga en España e Inglaterra, cuatro trofeos de la Liga de Campeones, además de una Copa del Mundo y una Eurocopa.

