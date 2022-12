Dosep habilitará el período de solicitudes para el Turismo Social

La medida era esperada por los beneficiarios como cada año, por lo que la noticia despierta grandes sensaciones y deseos de viajar. Dosep pondrá a disposición el plan de Turismo Social, la iniciativa que ayuda a los afiliados a tomar el merecido descanso a través de paquetes vacacionales.

“Este período comenzará con el operativo el miércoles 21 de diciembre. Se va a realizar en una oficina que vamos a poner en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro). Hay 5 empresas que nos llevaron sus propuestas de viaje, 3 de la ciudad de San Luis, 1 de Villa Mercedes y la última de Villa de Merlo”, precisó el coordinador de Dosep, Ramiro González Belzunce.

“Este es un beneficio que se brinda desde hace mucho tiempo y que tiene una importancia grande para los afiliados. El número de participantes que utilizan esta modalidad aumenta año a año”, aseguró.

El procedimiento que conlleva los convenios con las empresas tiene lugar en los análisis que hace la obra social a cada carpeta. Se evalúan los destinos, la posibilidad de financiación, la cantidad de días que se ofrecen, si se trata de media pensión o completa, entre otros factores.

Las firmas que entran en el acuerdo son: Daimar Tour,

Lourdes Tour, Semardic Viajes, Mystic Viajes y Babel Viajes. Los principales destinos tienen como protagonista a la Costa argentina y los lugares que lideran el podio son Villa Gesell y Mar del Plata. Las salidas son en enero y febrero.

“Se trata de financiar las vacaciones a través del descuento por planilla, eso es lo que denominamos turismo social. La idea es que puedan contratar su paquete con las agencias que han presentado sus propuestas a nuestra entidad”, aclaró González Belzunce.

Requisitos y otros detalles

Los requisitos que tienen que presentar los afiliados son: DNI del titular y de los familiares que viajen, el presupuesto de la agencia (para ser autorizado por la obra social) y el último recibo de haberes.

Además, el servicio se financiará en hasta 10 cuotas sin interés con la opción de poder adelantar pagos para disminuir el valor de las mismas; los solicitantes titulares no podrán ser garantes de otro servicio de turismo si ya contrataron uno.

“Los atractivos turísticos pertenecen a lo que es la Costa Atlántica, algunos destinos de la provincia de Córdoba y lugares locales. Este beneficio es muy esperado por la comunidad de la obra social que no tiene la posibilidad de financiar sus vacaciones, aquí lo pueden hacer hasta en 12 cuotas y a través del recibo de sueldo”, explicó el coordinador.

Quienes están en planta permanente o aquellos que contabilizan un año de antigüedad como contratado, pueden acceder al beneficio. Es importante tener en claro que los que posean deudas anteriores en la prestación del plan, deberán abonarlas para acceder a la nueva instancia.

Los solicitantes tienen que tener en cuenta que en caso de desistir por algún tipo de inconveniente, tendrán un plazo no mayor a 7 días para presentar la renuncia al viaje.

Por último, para la aprobación de las vacaciones, el monto de las cuotas no podrá superar el 20% de los haberes y el afiliado no debe poseer descuentos por planilla de otros servicios, a menos que el monto de las deducciones no supere el porcentaje anterior de los haberes.

Los precios para viajar a la Costa oscilan entre 50 mil y 117 mil pesos (por persona); esto va a depender de la complejidad del paquete, cantidad de días, entre otras cuestiones.

“Nosotros tenemos una mesa de atención al cliente y las personas vienen en gran proporción a consultar cuándo se empieza a implementar la iniciativa cada año. En época de pandemia se realizó, pero solo con destinos turísticos en la provincia”, afirmó.

El afiliado debe dirigirse primero a la agencia de viaje para ver las opciones que tiene y luego tiene que concurrir con el presupuesto a la oficina de la obra social en la Ediro para finalizar el trámite de sus vacaciones.

Redacción/MGE