Una villamercedina fue la primera en darles la bienvenida a los campeones

Desde la torre de control de Ezeiza le queremos dar la bienvenida a la Argentina a los campeones del Mundo. Y a ustedes, querida tripulación, agradecerles por traerlos. Nos gustaría que puedan transmitirle al seleccionado nacional lo orgullosos que estamos y lo felices que nos hicieron, por todo lo que pusieron y por llevarnos a lo más alto, y por traernos la tercera Copa del Mundo”, fue el mensaje que la villamercedina María Gatica emitió y el primero que recibieron los jugadores al llegar al país.

Maru, como la conocen sus familiares y amigos, es controladora de Tráfico Aéreo de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y fue la encargada de pronunciar una emotiva dedicatoria que llegó de manera directa a cada uno de los integrantes de la Selección mientras aterrizaban, previo a su paso por la avenida 9 de Julio, en la que millones de fanáticos esperaban verlos pasar por el cielo.

La planilla de este viaje tuvo una marca especial, ya que además de los datos de la aeronave y las numeraciones, la mujer le dibujó con marcadores la bandera celeste y blanca con el sol en su centro, que la destacará por siempre de otras en los registros y en el archivo.

El mensaje fue transmitido por el altavoz del avión en el que llegó la Selección.

“Mi turno estos días era a la medianoche y en un principio el vuelo estaba programado para las 19, pero se atrasó y cuando me enteré que llegaban a la madrugada entendí que me tocaba atenderlo a mí; así que fue increíble, porque inmediatamente pensé en salir temprano de casa por el movimiento que había en las calles y lo que más quería era llegar a horario”, comentó.

Además, indicó que también estuvo un poco nerviosa, porque en todo momento fue consciente de que los que iban a aterrizar eran quienes le dieron una gran alegría a toda la Argentina.

“Todos los compañeros que estábamos en la torre y algunas personas extras que querían filmar lo vivimos con ansiedad. El mensaje les llegó en tiempo real, porque el piloto puso el altavoz para que puedan escucharme”, dijo.

Gatica no dudó y aseguró que esta experiencia fue la mejor que tuvo a lo largo de los dieciséis años que lleva en la firma EANA. “Siempre hay situaciones muy conocidas e importantes que suelen transmitirse por la tele, porque hay muchos viajes internacionales y recibimos a personas famosas todo el tiempo, pero esta fue la mejor, sin dudas”, aclaró.

La mayoría de mis conocidos, y en los mensajes, me dijeron que fueron las palabras que todos querían decir. María Gatica

María nació y vivió en Villa Mercedes hasta finalizar sus estudios secundarios. Luego eligió Buenos Aires para cumplir su sueño de estudiar Tripulante de Cabina de Pasajeros. Después, se inclinó por ser controladora y no dudó en perfeccionarse para dedicarse a la actividad que desempeña actualmente y en la que está en contacto permanente con los comandantes y los pilotos para brindarles las instrucciones.

“Mi familia ya sabía y el domingo lloramos juntos por medio de una videollamada por el triunfo en el partido. Somos muy futboleros, así que cuando se enteraron que me tocaba esta tarea se emocionaron mucho más. La mayoría de mis conocidos y en los mensajes que me llegaron me dijeron que fueron las palabras que todos querían decir, y realmente es lo que me salió y lo que quería transmitirles”, sostuvo con alegría.