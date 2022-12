Brahian Cuello: "Voy a luchar por tener un lugar en el equipo"

Tan tímido para las entrevistas como atrevido para encarar y hacer un surco por su carril dentro de la cancha, el merlino Brahian Cuello sigue creciendo día a día en su carrera futbolística que tendrá otro capítulo en el futbol mayor del país.

Hace algunos días se sumó a un evento solidario en San Luis y dialogó con El Diario sobre este nuevo paso en su carrera (quedó libre en Defensa y Justicia y firmó con Instituto de Córdoba, con lo que se aseguró un año más en Primera División), y cuáles son sus objetivos en "La Gloria" cordobesa.

—¿Cómo te sentís con la llegada a Instituto?

—Estoy muy contento de llegar a Instituto, que es un gigante de Córdoba y de todo el interior. La idea era mantenerme en Primera División y bienvenida sea esta oportunidad, también porque puedo estar cerca de la familia.

—¿Te llamó alguien desde el club, cómo te llegó la propuesta?

—Se contactaron a través de mi representante, lo charlamos y lo decidimos muy rápido. Ahora espero poder sumar minutos y adaptarme rápido al equipo.

—Volverás a jugar con Santiago Rodríguez, tu compinche de muchos años.

—Volver a jugar con Santi es un plus. Nos tocó compartir muchos partidos juntos en San Luis, después nos fuimos juntos a Almagro y por supuesto que eso también ayudó a tomar la decisión. Pero como te decía, es muy importante estar cerca de mi casa, en Merlo.

—¿Cómo evaluás tu paso por Defensa y Justicia?

—Fue positivo. Quizá me hubiera gustado sumar muchos más minutos, pero fue mi primera experiencia en Primera División y la verdad es que fue de un aprendizaje tremendo y me ha servido mucho. Esperemos que pueda encontrar mi mejor versión en Instituto para sumar más minutos.

—Llegás a un equipo que mantiene mucho de la base del que ascendió, te va a tocar pelear por tu lugar.

—Sin dudas va a ser así. Es lo que pasa en cualquier club al que me toca llegar. Pero llevo la mentalidad de que nadie me va a regalar nada y que me tengo que ganar las oportunidades en cada día de entrenamiento y en cada partido que me toque.

—¿Cómo fue el primer contacto con el plantel y la institución?

—La recepción fue muy buena, los compañeros me hicieron sentir muy cómodo. Me sumé el martes, trabajé apenas dos días y nos liberaron para Navidad. Ahora nos toca volver por unos pocos días, volvemos a quedar libres para Año Nuevo y luego ya sí tendremos la pretemporada y los viajes para jugar amistosos. Supongo que con el correr de los días me voy a ir sintiendo cada vez más parte del plantel y haré mas vínculos con los compañeros.

—Quisiste estar presente en el partido solidario por un ex compañero como es Daniel Garro...

—Sí, la verdad es que lamento mucho lo que le pasó, es algo que a todos nos conmovió mucho. Siempre que se pueda y den los tiempos, es una alegría poder dar una mano por esas causas, y fue una hermosa chance para poder estar con excompañeros con los que no me veía hace un tiempo.

—¿Cómo fue la vuelta a Merlo desde que sos jugador de Primera División? ¿Te sentís más reconocido?

—El cariño de la gente siempre está, la verdad es que desde que tuve la suerte de llegar a primera te piden un poco más de fotos, pero me lo tomo con mucha tranquilidad. Yo soy muy tímido con esas cosas, aunque disfruto de estar con mi gente.

A partir de la próxima temporada, Instituto será el equipo con más representación de puntanos en primera división, ya que tiene a Santiago Rodríguez, hace algunos días se aseguró la continuidad del "Vikingo" Ezequiel Parnisari y sumó a Brahian Cuello.

En los pasillos del club también había rumores sobre un interés por Santiago "Maluma" Solari, aunque al extremo también lo buscan desde Godoy Cruz, Deportivo Morón y el fútbol chileno.

Ficha técnica

Brahian Cuello

25 años

Volante

Trayectoria: Debutó en Estudiantes de San Luis, donde jugó de 2016 al 2020 entre B Nacional y Torneo Federal A. Luego tuvo un paso por el club Almagro en la Primera Nacional y fue cedido a Defensa y Justicia de Primera División, donde debutó en la máxima categoría y también en la Copa Sudamericana.

