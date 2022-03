Una puntana expone sus trabajos en Europa

La mayor influencia que tuvo María de la Cruz González Gil para comenzar su carrera en el arte fue su madre, Gladis Gil Brauer. Ella era una actriz de teatro, por lo que María junto a sus cuatro hermanos mamaron el arte como un estilo de vida. En 2007, seis meses después de la desaparición física de Gladis, Cruz aceptó la oportunidad de viajar a España, más precisamente a Vitoria-Gasteiz, la capital de la comunidad autónoma del País Vasco. Allí, retomó pasiones que llevaba desde la adolescencia: el dibujo, la pintura y el tango; la combinación de esas disciplinas dieron a luz una muestra que cada día que pasa la artista perfecciona más y más: Berretín. Actualmente, Cruz expone sus 18 cuadros de diferentes referentes del tango y de la cultura argentina en una galería de arte en la ciudad donde reside, y tiene planes de llevarla a Madrid y Francia.

Fue a los 14 años cuando Cruz se dio cuenta de que se le hacía fácil y divertido dibujar. Había comenzado el bachillerato en Bellas Artes donde practicaba las artes plásticas como especialidad. Siempre autodidacta, la joven artista mantuvo un continuo aprendizaje independiente. A eso le sumó su afición por bailar tango, que luego fusionaría con sus obras plásticas.

Me encantaría regresar a San Luis para mostrar todo lo que realizo en España". María de la Cruz González Gil, artista plástica.

“Hace dos años que retomé el dibujo y la pintura, la pandemia y el encierro me llevaron a conectar de nuevo con eso. Empecé a dibujar un montón y llegó un momento que tenía tantos dibujos que ya no había espacio en la pared de mi casa para colgarlos. Entonces una amiga me recomendó hacer una exposición. Me animé, averigüé lugares y empecé en un bar cultural que se llama Bar Candela, donde hacen exposiciones de artistas locales como fotografía, dibujo y collage. Mostré mi trabajo, que eran 12 retratos de gente, familias o autorretratos, y me llamaron”, recordó Cruz.

Y como una cosa lleva a la otra, surgió que una conocida de San Luis que es bailarina de tango profesional la invitó a exponer en su estudio de tango en Barcelona. “Me dije: ‘Si me invitan a ese lugar, tengo que hacer algo referido a ese tema’”, expresó.

Comenzó a hacer retratos de Carlos Gardel y de los grandes valores del tango, agregó algunos íconos de la Argentina como Isabel “La Coca” Sarli, Tato Bores y Diego Maradona, y así fue armando su muestra, tan única como invaluable.

“En Barcelona me fue muy bien, por eso seguí investigando, esta vez sobre mujeres del tango, las grandes cantoras como Tita Merello y Libertad Lamarque, y me animé a incursionar en otras técnicas como la aerografía, el grafito en polvo, texturas y papeles diferentes. Me deliré un poco, pero fue parte de una escalada y crecimiento de mi proceso creativo”, relató la artista.