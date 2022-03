Hoy marcharán para reivindicar a la mujer, su lucha y sus derechos

Las organizaciones piden que los hombres no participen de la manifestación pública que harán. Foto: Archivo El Diario.

En un nuevo Día Internacional de la Mujer, la Asamblea de Feministas Autoconvocadas y colectivas feministas locales convocarán hoy a participar de una marcha para visibilizar la vulneración de derechos de las mujeres ante la violencia machista, entre otras consignas. La convocatoria en la ciudad de San Luis será a las 17:30 en la esquina de Illia y Lafinur, si bien habrá una preparación previa para el armado de carteles, pancartas y otros detalles a las 16 en plaza Pringles. En Villa Mercedes la convocatoria será a las 17 en plaza San Martín.

Desde la organización remarcaron el pedido para que los hombres no participen del encuentro. "No se acepta su participación, no por una cuestión personal, sino una cuestión general, de que ya tienen muchos espacios y de que nos dejen un espacio a nosotras para luchar por nuestros derechos", explicó Sofía Tulco, feminista autoconvocada.

"Invitamos a toda la comunidad transfeminista y feminista de San Luis", remarcó la joven activista, quien dijo que posterior a la marcha de la capital, de la que no detalló el recorrido, habrá actividades artísticas en la plaza Pringles y un breve resumen y cierre de la jornada. Además, piden a las participantes que lleven ropa de color negro.

Uno de los reclamos que llevarán adelante las activistas es contra la violencia "en este sistema capitalista y patriarcal". "Y no es solo la violencia en relación a la física, sino también violencia económica y cuestiones de brecha salarial", ejemplificó. A su vez, pedirán por la implementación plena del Cupo Laboral Trans y las leyes de Educación Sexual Integral, Interrupción Legal del Embarazo e Interrupción Voluntaria del Embarazo.

"Todos esos derechos, leyes que existen hoy, fueron conquistados, pero no son implementados por los estados. Esta es otra de las consignas, además de las que ya expresamos como 'Ni una menos, vivas nos queremos'", explicó.

En un contexto en el que ya hubo dos femicidios en la provincia en lo que va del año (Dora Arce, asesinada por Daniel Agüero en Quines, y Fernanda Lucero, por José Luis Oclides Bramadi, en Villa Mercedes) y la violación grupal de una joven ocurrida hace unas semanas en Ciudad de Buenos Aires, el reclamo de las mujeres adquiere una dolorosa relevancia una vez más. "Ya hay leyes, ya hay programas, falta la implementación completa y es lo que está generando que hoy haya todavía femicidios, porque se genera un caso y hay denuncias, denuncias que son posibles femicidios, abusos y violencias", remarcó.

Otras actividades

Las organizaciones sociales agrupadas bajo "Las Cayetanas" (que integran la CGT, el Movimiento Evita, Puntanos de Pie, Octubre y Frente Social La Nueva Independencia) armarán "puntos violetas" en plaza Pringles, en el bulevar del Mercado Municipal del barrio Eva Perón y en la plaza del barrio 1º de Mayo a partir de las 9:30, con información para prevenir la violencia contra las mujeres, marco legal, asesoramiento y una recolección de firmas para el proyecto de emergencia en violencia contra las mujeres.

A su vez, la Universidad Católica de Cuyo organizará dos actividades durante la semana en conmemoración del día. Hoy a las 19, en el Aula 2 del edificio Juan Pablo II se dará la charla "El rol de la mujer en la sociedad contemporánea" y mañana, a las 18:30, desde el ingreso de la universidad, en Felipe Velázquez 471, habrá una caminata organizada por el área de bienestar estudiantil.

Mientras la Universidad Nacional de San Luis formará parte hoy del estreno de la producción audiovisual de "Cartografía feminista", una serie que será emitida por Canal Encuentro y las pantallas de red TAL (Televisión América Latina), y en que la casa de estudios puntana produjo dos capítulos.