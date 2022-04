Una joven pide que avance causa por mala praxis

El 1° de diciembre de 2020, Florencia Gómez entró a un quirófano para someterse a una cirugía estética, pero jamás imaginó que ese sería el inicio de su padecimiento. En comunicación con El Diario, contó que el cirujano Samir Nofal le implantó prótesis mamarias y que luego no realizó el seguimiento adecuado, provocándole, de esa manera, complicaciones en su salud. En marzo de 2021 hizo la denuncia y ahora exige celeridad en la causa.

El cirujano acusado refirió que por recomendación de sus abogados no hablará con la prensa.

Por su parte, el estudio de abogados Mercau, al que pertenece Juan Manuel Mercau, abogado de Samir Nofal, refirió que no hablarán con la prensa, dado que hace pocos días tomaron conocimiento de la demanda y todavía no han intervenido en la causa. El denunciado dijo a este matutino que por consejo de sus letrados no hará declaraciones.

“Yo empecé a ir a esa clínica porque tenía un queloide en la oreja y él me lo extrajo. Ahí yo le comenté que quería operarme los pechos, lo conversamos y me dio confianza. Yo averigüé con otros médicos, pero como él me cobraba mucho más barato y me había dado confianza, me operé con él. La operación fue el 1° de diciembre de 2020 en el sanatorio Ramos Mejía. Me interné a las 7 de la mañana y al otro día me dieron el alta. La cirugía me salió entre 150 y 200 mil pesos; las prótesis yo las había comprado aparte y eran de una marca muy reconocida. Los implantes no tuvieron nada que ver, fue una mala praxis", relató la damnificada.

Gómez dijo que Nofal también le hizo una pexia, "que es un levantamiento de mamas, y se me hizo un seroma dentro de mi cuerpo, que es la acumulación de un líquido inflamatorio. Es normal si se sabe tratar, pero él no lo trató bien, entonces se me abrieron las heridas. Como se abrían, él me las cosía sin anestesia, porque decía que no me podía colocar porque me iba a pinchar las prótesis. Me suturó tantas veces que la piel se estiró y me generó una necrosis, que es cuando se muere el tejido adiposo del seno. Cada vez que iba a verlo me cortaba esa piel muerta sin anestesia y me dolía”, detalló.

“Decidió sacarme la prótesis de la mama derecha en el consultorio, también sin anestesiarme. Vi todo, en esa intervención perdí el surco inferior de la mama. Me quedó como si no tuviera nada, todo plano. Me sacó la prótesis a los tirones y me quedaron todos los tejidos dañados. Después tuve consulta con otra médica y una infectóloga que me salvaron la otra mama y me dijeron que no podía esperar más de un día, porque la infección se me iba a ir a la sangre y me iba a morir. Durante ese tiempo iba a trabajar con dolores, trataba de bancármela. No tomaba dimensión de lo que estaba pasando, porque él me daba las esperanzas de que todo iba a pasar y que iba a estar bien. En febrero de 2021, una de las médicas a quienes consulté me intervino en la Clínica Italia, me extrajo la prótesis de la mama izquierda y me hizo un lavaje en la otra”, recordó la joven.

“Todos los días me veo en el espejo y no me gusta verme así. La ropa ya no me queda como antes. Necesito encontrar a un médico que me quiera atender y que todo quede bien, porque por cómo estoy parecería que he tenido cáncer de mama”, dijo preocupada y aseguró que encontrar a un profesional para que la ayude a reconstruir los daños que sufrió le es una tarea difícil, dado que por la complejidad de los mismos ninguno quiere asumir esa responsabilidad.

Federico Putelli, abogado de la víctima, señaló que en la causa además del cirujano Nofal está denunciado el anestesista Federico Neme Cardini. “Psicológicamente Florencia ha quedado mal. En el Hospital Británico de Buenos Aires le han dicho que el padecimiento de ella ni en una persona con cáncer lo han visto, que es superior que eso”, señaló.

Por último, refirió que en la causa restan pruebas forenses. “Ella quiere celeridad en la causa e impedir que esa persona siga realizando intervenciones quirúrgicas y que se haga cargo de todos los padecimientos que ha sufrido y de todos los daños que le ha ocasionado tanto en su salud física como psicológica”, concluyó.

Consultado por El Diario, el juez de Garantía 4, Marcelo Bustamante Marone, expresó que la causa está en etapa de preinstrucción. “Se han proveído todas las medidas que han solicitado los abogados de la denunciante, que son pericias médicas en relación a la chica como informe psicológico; se ha solicitado informe al Sanatorio Ramos Mejía y al Círculo Médico para que comunique si están matriculados los profesionales denunciados. Todo es tendiente a determinar la entidad de las lesiones sufridas”, indicó.

La causa comenzó a tramitar en el Juzgado Correccional 2, pero a partir de la implementación del nuevo sistema acusatorio migró hacia el Juzgado de Garantía 4.