Piden colaboraciones para viajar y atenderse en el Hospital Garrahan

Dahiara Aymará Miranda nació el 23 de noviembre de 2016. En marzo del año pasado le diagnosticaron toxocariasis, una infección que afecta a seres humanos y se produce por un parásito que vive en los intestinos de animales, por lo que perdió la vista del ojo izquierdo.

Para no quedar ciega necesita realizarse controles, en el Hospital Garrahan, cada cuatro meses. La familia está recaudando dinero para los viajes.

Dahiara vive en un departamento ubicado en la calle Santa Fe entre la avenida Juan Gilberto Funes y Chubut. Nicolle Busto, su mamá, trabaja realizando algunas changas y cuidando a su vecina, quien además les alquila el departamento.

"Esto comenzó a los dos años y medio, por un control rutinario. Decidí llevarla porque empecé a notarle manchitas negras en el ojo y me dijeron que eran lunares, que era algo normal", recordó Nicolle.

Las siguientes consultas con oftalmólogos dieron los mismos resultados, "lo que tenía no era para preocuparse", dijo.

Nicolle no estaba conforme con el diagnóstico y la llevó a Córdoba, donde Dahiara pasó por varios sanatorios y médicos. A través de rifas y recaudaciones de dinero lograron pagar todas esas consultas.

Luego de hacer los estudios que le solicitaron, madre e hija realizaron un recorrido por todos los oculistas de la ciudad de San Luis, hasta que se toparon con una doctora, por la calle Chacabuco, quien la derivó de urgencia al Hospital Garrahan.

"Allí la revisaron de pies a cabeza y me dieron otro diagnóstico. Ese día pasó por siete doctores, como mínimo. Me dijeron que no era de nacimiento lo que tenía y que si la hubiera llevado a tiempo la vista quizás no la perdía, porque se podía tratar", comentó la mamá, mientras sujetaba a su hija y evidenciaba dolor por la situación de Dahiara.

La niña debe realizarse controles cada cuatro meses para evitar que el parásito ataque el otro ojo.

En el hospital porteño le informaron que lo que padecía era producido por un parásito de los animales (toxocariasis) y que en los análisis que le hicieron en San Luis ya se podía identificar la afección.

"Esto no se puede operar ni nada porque, lamentablemente, el parásito destruyó todo", fueron las palabras que los médicos le dijeron a Nicolle, refiriéndose al ojo izquierdo, donde además presenta desprendimiento de retina.

Por esto les recomendaron realizar consultas y estudios cada cuatro meses, para prevenir la reactivación del parásito en el otro ojo.

"Yo estoy mal, porque si ella pierde la vista a la edad que tiene es de no creer. Así que cada cuatro meses tengo que viajar. A todo esto, con el padre de ella no tengo comunicación, entonces no sé cómo actuar por el tema de Dosep", aclaró Nicolle, quien lleva adelante una recaudación de dinero para costear los pasajes a Buenos Aires, que luego le serían devueltos por la obra social, y otros gastos ineludibles de los traslados y la estadía allá.

Dahiara tiene turno el 27 de abril. Necesitan viajar el lunes 25. La forma de colaborar es a través de Mercado Pago mediante transferencia de dinero al CVU 0000003100007125859528 o al alias nicol.busto21.

Consultada por El Diario, la obra social respondió que "el lunes se comunicaron tanto con la madre como con el padre de la nena. Anteriormente no hubo ningún pedido formal ni comunicación con Dosep. La obra social se puso a disposición para lo que necesiten, pero hasta el momento ninguno ha vuelto a comunicarse ni han hecho ninguna solicitud para el tratamiento".

