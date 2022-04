Ofreció cifra millonaria a víctimas para salir libre

La noche del 6 de marzo de 2021, un joven que entonces tenía 31 años acudió a un complejo de departamentos en calle Maipú de la capital tras haber pactado con una mujer, por redes sociales, la compra de 2.500 dólares. Todo salió mal: lo hicieron entrar engañado a un departamento donde lo esperaban dos hombres, uno armado. Lo redujeron, maniataron con precintos, taparon la boca, colocaron una capucha y le robaron una mochila con 353.750 pesos que llevaba para la transacción, su billetera y el celular. Logró soltarse, volver a la calle y perseguir a pie a los ladrones hasta ver cómo abordaban una Volkswagen Suran. El vehículo fue perseguido por la Policía hasta que volcó en inmediaciones de la rotonda a Donovan. Así atraparon a Carlos Barrionuevo Menchini, quien ayer, representado por sus abogados, ofreció devolver 400 mil pesos con tal de que el delito

desaparezca y pueda salir de la cárcel, a donde ingresó en julio pasado, procesado por “Robo calificado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda”.

La audiencia de reparación integral, una opción del nuevo Código Procesal Penal, permite que las partes lleguen a un acuerdo no en un juicio abreviado, si no en un arreglo que repare el daño a la víctima, en este caso el dinero. De ser homologado por el tribunal, la acción penal se extingue, por lo que no se llega a sentencia.

Y Barrionuevo Menchini está muy interesado en que eso suceda, sobre todo porque recuperaría la libertad de manera inmediata. Por eso ayer, tras el fracaso del acuerdo, instruyó a sus abogados a que actualicen la suma ofrecida a un millón 200 mil pesos.

Pero hubo otra víctima, amigo del joven asaltado, que fue quien pactó la compra de dólares y participaba del negocio, pero no pudo acudir a la transacción. Ayer, tras la audiencia, ambos pidieron que este medio preservara sus identidades porque hay dinero en juego y lamentaron haber sido notificados del proceso sobre la marcha, sin poder informarse.

El acuerdo no se selló ayer porque las víctimas llegaron sin patrocinio letrado, nunca lo tuvieron, y no entendían qué iba a suceder tras el proceso. Además de expresar la negativa de los jueces a acordar por el dinero ofrecido.

El fiscal de Cámara Fernando Rodríguez se quejó de ello y pidió que, en futuros procesos como este, se debe llegar a la audiencia con un acuerdo ya escrito y que debe ser imperante que las víctimas tengan un abogado “para que la víctima conozca plenamente el acto jurídico del que participa. Un patrocinio garantiza un verdadero acceso a la Justicia”. “Aquí debería tratarse un acuerdo, no hacer docencia para explicar”, se quejó, y pidió rechazar lo planteado en la audiencia y seguir el curso de la causa hasta que llegue a debate oral.

Pero los abogados Esteban Bustos y Francisco Cornejo, defensores de Barrionuevo Menchini, mantuvieron una conversación con los damnificados en los pasillos de Tribunales y le adelantaron a El Diario que insistirán con el acuerdo tras la nueva oferta monetaria de su defendido.

“Si bien este acuerdo ha fracasado en primera instancia por cuestiones de fondo, en una segunda instancia se va a homologar en su totalidad”, y “esto es beneficioso porque las víctimas se van de una audiencia con el resarcimiento económico integral por los daños e intereses que perdieron en ese momento”, aseguró Bustos. “La reparación es integral porque fueron despojados de 350 mil y hay una revalorización para pagar tres veces más que el ofrecimiento de base, que era de 400 mil pesos y ellos pretenden más de un millón. Nuestra parte aceptó y seguiremos con los plazos procesales”, sumó Cornejo.

